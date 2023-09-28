Кто покорял сердца зрителей в роли Джеймса Бонда

Они до сих считаются секс-символами.

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Если вы хотите увидеть идеального мужчину, просто включите любой фильм о Джеймсе Бонде. Секретный агент стал настоящим символом сексуального, уверенного в себе, роскошного джентльмена. Именно поэтому актеров для этой роли подбирают особенно тщательно. Кто станет следующим Бондом, пока держится в секрете, но можно вспомнить самых обаятельных агентов прошлого.

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Шон Коннери

Харизматичный актер появился в семи фильмах бондианы, эта роль, определенно, стала для него звездной: после выхода картин на экраны за Шоном закрепилось звание секс-символа. Кстати, позже популярный рейтинг признал его самым сексуальным мужчиной 20-го века.

Кстати, Коннери получил роль не сразу: первый утвержденный актер не справился с задачей, пришлось срочно искать замену. Среди нескольких кандидатов продюсеры выбрали Коннери и точно не прогадали.

Пирс Броснан

Казалось, после Коннери никто не сможет так органично вписаться в роль Бонда. Но продюсеры франшизы решили изменить образ агента, сделать его более спортивным, нарочито сексуальным и опасным. Они больше не искали идеального джентльмена, стараясь «осовременит» Джеймса Бонда.

Идеальным кандидатом оказался Пирс Броснан. Он смог оживить франшизу, встроить ее в новые правила индустрии. И первый же фильм подтвердил, что продюсеры не ошиблись: он набрал в прокате 325 миллионов долларов, а каждая следующая лента была еще популярнее.

Тимоти Далтон

Его Джеймс Бонд стал настоящим любимцем публики, а поклонники франшизы до сих пор считают, что британский стиль, ироничность и обаятельную холодность агента 007 смог передать лишь Тимоти.

Далтон не любил шутить и просил вырезать юмористические сцены из картин, фильмы из-за этого получились более мрачными и серьезными, похожими на темный классический детектив.

Роджер Мур

В отличие от Далтона, Мур хотел показать своего персонажа не таким брутальным, но более живым и ироничным. Он отказался от многих сцен драк в пользу диалогов. Роджер смог сделать агента 007 менее классическим и куда более реалистичным: такого шпиона можно было представить в реальной жизни. Поклонники обожали Мура в роли Джеймса Бонда, но продюсерам франшизы хотелось, чтобы герой получился более надменным и идеальным.

Дэниел Крейг