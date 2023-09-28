Режиссер Двигубская: «Я не раз снимала Западный округ в своих фильмах»

«Мне всегда нравились окрестности «Мосфильма». Раменки, Дорогомилово – это прекрасные, красивые места, – говорит Екатерина. – Очень люблю Воробьёвы горы, Университет, Бородинскую панораму, Кутузовский. И, конечно, «Мосфильм». Это намоленное место, и все его окрестности – тоже. Здесь всегда много снимали. Кинематографисты ленивы. «Мосфильм» рядом – как точка отсчёта. Поэтому все дороги здесь исхожены кинематографистами, это излюбленный киношный район. И потом это место – оно разноуровневое, что для кино очень хорошо. Можно снимать сверху вниз и снизу вверх. Красиво можно снять панораму. Виды прекрасные. Я не раз снимала Западный округ в своих картинах. Кстати, я и жила долгое время в Раменках, на Пырьева, д. 5, – улице, названной в честь знаменитого режиссёра».