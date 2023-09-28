Режиссер Двигубская: «Я не раз снимала Западный округ в своих фильмах»

Режиссер Екатерина Двигубская. «Я не раз снимала Западный округ в своих фильмах»
В начале сентября на телеканале «Dомашний» стартовал сериал «Мой ласковый враг», съёмки которого проходили на западе Москвы. На этот раз съёмочной площадкой стали 24-этажный дом в Раменках, на Мичуринском проспекте, 3, и его окрестности.
По этому адресу живут герои сериала (их роли исполнили актеры Кристина Казинская и Виктор Михайлов). По сюжету Настя и Женя решили пожениться. Сразу после свадьбы молодые собираются переехать в Питер. Но родители Насти погибают в автокатастрофе, и свадьбу приходится отложить.
«Наш фильм – о том, как два маленьких человека борются с наваливающейся на них проблемой, – рассказывает режиссёр Екатерина Двигубская. – Практически чудо помогает им спастись в невероятных перипетиях». «Мичуринский проспект мы выбрали для съёмок потому, что на нём помпезные дома, эффектно выглядящие в кадре, и очень красивые дворы, – говорит Екатерина Двигубская.
– Именно там снималась сцена, где любовница признаётся отцу Насти, что она беременна. Мы снимали и в квартире дома, и на улице – она очень кинематографична».
Кстати, изначально для съёмок выбрали другую высотку в Раменках – на Мосфильмовской, д. 70, корп. 1. Но затем адрес поменяли.
«Кто-то с кем-то не договорился. На съёмках всегда есть ситуации, которые идут не по плану», – объяснила режиссёр.
Екатерина Двигубская призналась, что рада тому, что местом съёмок стал любимый ею запад Москвы.
«Мне всегда нравились окрестности «Мосфильма». Раменки, Дорогомилово – это прекрасные, красивые места, – говорит Екатерина. – Очень люблю Воробьёвы горы, Университет, Бородинскую панораму, Кутузовский. И, конечно, «Мосфильм». Это намоленное место, и все его окрестности – тоже. Здесь всегда много снимали. Кинематографисты ленивы. «Мосфильм» рядом – как точка отсчёта. Поэтому все дороги здесь исхожены кинематографистами, это излюбленный киношный район. И потом это место – оно разноуровневое, что для кино очень хорошо. Можно снимать сверху вниз и снизу вверх. Красиво можно снять панораму. Виды прекрасные. Я не раз снимала Западный округ в своих картинах. Кстати, я и жила долгое время в Раменках, на Пырьева, д. 5, – улице, названной в честь знаменитого режиссёра».
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