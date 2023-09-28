Юлия Ауг сыграла сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой

«История о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну: слушала ее песни, пыталась быть похожей на нее внешне и даже отправилась на конкурс «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), чтобы исполнить хит звезды. А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку», — рассказала Ауг.