«Ты тот, кого назовут отстойным». Паттинсон — о работе в кино и выборе ролей

Я очень-очень боюсь унижения… ты как бы знаешь, что это зависит от тебя. Ты можешь сказать, что причина в дерьмовом сценарии или что придурок на самом деле режиссёр. Но, в конце концов, никого это не будет волновать. Ты тот, кого все будут называть отстойным. И подавляющее большинство людей скажут, что ты отстой, даже если ты старался изо всех сил.