Священник, инженер, профессор Дамблдор: удивительная жизнь Гэмбона

Легенда британского кино скончался в возрасте 82 лет от пневмонии. Для публики он навсегда останется профессором Альбусом Дамблдором, но у артиста была впечатляющая биография и множество наград.

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Никогда не мечтал стать актером

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Майкл родился в 1940 году в Дублине, ирландская семья после войны решила переехать в разрушенный бомбежками Лондон, чтобы помочь восстановить город. Там Гэмбон начал посещать школу при местной церкви, он пел в хоре, изучал религиозные книги и собирался принять стать священником.

Но, когда юноше исполнилось 18 лет, родители уговорили его поступить в институт и учиться на инженера. К 21 году Майкл мог выполнить любой проект, а вечера проводил в театральной студии. Он обожал выходить на сцену в любительских постановках, хотя всегда говорил, что никогда не станет профессиональным актером.

Судьба распорядилась иначе: Гэмбона заметили во время одного из спектаклей и пригласили попробовать свои силы в Британском королевском театре. Так высокий парень без специального образования превратился в настоящую театральную звезду. А оттуда было рукой подать до работы в кино.

Профессор Дамблдор

Майкл блистал в кино, но никогда не имел мировой известности и популярности. Зато критики актера обожали, он получал самые престижные премии, мог позволить себе выбирать роли. Однажды Гэмбону позвонили и предложили присоединиться к касту уже гремевшей франшизы о Гарри Поттере. На экраны уже вышел «Философский камень», а в книжных появилась третья часть истории.

Продюсеры не планировали менять актерский состав, но Ричард Харрис, исполнивший роль директора школы магии и волшебства, скончался от лимфомы. Майкл, услышав, что его зовут сняться в детской сказке, уже готов был ответить отказом, однако о том, что дедушка может сыграть в «Гарри Поттере», узнала его внучка.

Именно она заявила, что Майкл откажется от роли, то она навсегда перестанет с ним разговаривать. Гэмбон согласился, но заявил, что не будет читать книги о юном волшебнике до окончания съемок, чтобы не разочаровываться: вдруг какие-то важные сцены вырезали.

Майкл Гэмбон отлично передал ребячество и озорство директора «Хогвартса», ведь сам был не против от души посмеяться, чем и занимался в перерыве между съемками.

Так, например, во время экранизации четвертой книги «Гарри Поттер и узник Азкабана» он вместе с Аланом Рикманом, сыгравшим неприступного профессора Снейпа, решили подшутить над Дэниелом Редклиффом (Гарри Поттер). Перед сценой ночевки в Большом зале они подложили в спальный мешок юноши специальную подушку для розыгрышей. Когда прозвучала команда «Мотор!» ученики Хогвартса начали разбредаться по постелям. Тогда под Рэдклиффом раздался громкий компрометирующий звук. Никто на площадке не смог сдержать смеха.

Личная жизнь

Майкл никогда не говорил много о том, как складывается его личная жизнь. Публика знала, что еще в 60-х он женился на давней подруге, но неожиданно в 2005 году Гэмбон привел на площадку девушку, которая моложе на 25 лет, и заявил, что она — его новая возлюбленная.

В 2007 году у пары родился сын, а еще через два года в семье снова произошло пополнение. Майкл признавался, что рождение детей подарило ему вторую молодость.

Возлюбленная Филиппа была с актером до конца: когда Гэмбон попал в больницу с пневмонией, она ухаживала за возлюбленным и надеялась, что Майкл выживет. Но 28 сентября 2023 года артиста не стало.