Актер фильма «Бумер» стал постоянным артистом иркутского драмтеатра

Труппа драматического театра имени Охлопкова в Иркутске пополнилась новым актером – в сентябре в ее состав вошел Всеволод Гриневский, сыгравший роль Воробьева во второй части фильма «Бумер». Об этом рассказали в культурном учреждении.

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Артист является уроженцем столицы Приангарья. Он окончил местное театральное училище и курсы режиссера Вячеслава Кокорина, после чего начал активную карьеру. Помимо криминальной драмы, его можно увидеть в сериалах «След», «Закон и порядок: отдел оперативных расследований», в фильме «Любовь и прочие глупости», а также в других картинах, где он сыграл эпизодические роли.