Актер фильма «Бумер» стал постоянным артистом иркутского драмтеатра
Труппа драматического театра имени Охлопкова в Иркутске пополнилась новым актером – в сентябре в ее состав вошел Всеволод Гриневский, сыгравший роль Воробьева во второй части фильма «Бумер». Об этом рассказали в культурном учреждении.
Артист является уроженцем столицы Приангарья. Он окончил местное театральное училище и курсы режиссера Вячеслава Кокорина, после чего начал активную карьеру. Помимо криминальной драмы, его можно увидеть в сериалах «След», «Закон и порядок: отдел оперативных расследований», в фильме «Любовь и прочие глупости», а также в других картинах, где он сыграл эпизодические роли.
Кроме того, у Гриневского есть и театральный опыт: он работал в культурных организациях Омска, Хабаровска, Екатеринбурга и других городов России. Теперь, по словам самого актера, его потянуло на родину, в Иркутск. Он очень рад новой работе и мечтает сыграть здесь роли Евгения Арбенина в спектакле «Маскарад» по мотивам лермонтовской драмы и Виктора Зилова в постановке «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова.