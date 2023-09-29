Юлия Пересильд рассказала о роли Елизаветы в фильме «Императрицы»
Новый фильм «Императрицы» с Юлией Пересильд выходит в прокат 26 октября. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе ООО «ГПМ СПБ».
«Лента создана в рамках цикла исторических проектов «Русь» о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением фильма «Петр I. Последний царь и первый император», – рассказали в пресс-службе.
Режиссером проекта выступил Андрей Кравчук, а главной героиней фильма стала Елизавета Петровна, которую сыграла Пересильд.
«Наш фильм о том, как молодая империя в результате дворцовых переворотов оказалась в руках женщин», – отметил Кравчук.
По его словам, Пересильд блестяще справилась с ролью Елизаветы Петровны. Он назвал актрису талантливой, очень точной и имеющей характер и человеческий стержень.
Сама Пересильд также прокомментировала съемки в фильме. Она рассказала, что они проходили в очень красивых локациях.
«Было радостно, светло, и осталось какое-то невероятно приятное послевкусие от нашей команды и от того, как мы усердно работали. Впечатление от проекта останется такое: его не могло не быть в моей биографии», – уточнила Пересильд.