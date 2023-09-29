Рэдклифф, Гринт и Роулинг скорбят по поводу кончины Гэмбона

"Впервые я увидела его в "Короле Лире" в 1982 году, и если бы вы сказали мне тогда, что этот блестящий актер появится в написанном мной произведении, я бы подумала, что вы сумасшедший. Майкл был не только выдающимся актером, но и замечательным человеком, и мне очень нравилось с ним работать", - вспоминает Джоан Роулинг.