Рэдклифф, Гринт и Роулинг скорбят по поводу кончины Гэмбона

Рэдклифф, Гринт и Роулинг скорбят по поводу кончины Майкла Гэмбона
Писательница Джоан Роулинг, исполнитель роли Гарри Поттера, Дэниэл Рэдклифф и остальной каст франшизы выразил свои соболезнования по поводу кончины Майкла Гэмбона.
Ирландский и британский актер известен широкой публике по роли профессора Альбуса Дамблдора. Он сменил в этой роли актера Ричарда Харриса, тот скончался в 2002 году, после выхода двух первых фильмов.
"Майкл Гэмбон был одним из самых блестящих актеров, с которыми мне когда-либо приходилось работать, но, несмотря на его огромный талант, больше всего я запомню о нем то, с каким удовольствием он выполнял свою работу", - говорится в заявлении для прессы Дэниэла Рэдклиффа.
"Впервые я увидела его в "Короле Лире" в 1982 году, и если бы вы сказали мне тогда, что этот блестящий актер появится в написанном мной произведении, я бы подумала, что вы сумасшедший. Майкл был не только выдающимся актером, но и замечательным человеком, и мне очень нравилось с ним работать", - вспоминает Джоан Роулинг.
Руперт Гринт (Рон Уизли) отметил, что Гэмбон был для него личным примером для подражания и он с любовью вспоминает его "теплоту и озорство".
К соболезнованиям также присоединились Джейсон Айзекс, Дэвид Йейтс (режиссер четырех фильмов о Гарри Поттере, а также "Фантастических тварей"), Джеймс Фелпс, Фиона Шоу, передает Deadline.