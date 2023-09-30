Александрова рассказала о реакции мужа на ее интимные сцены

Марина Александрова у зрителей всегда ассоциировалась с милой и скромной девушкой. Однако недавно актриса примерила на себя экстравагантную роль.

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В сериале «Открытый брак» она снялась в постельных сценах и сыграла стерву.

В интервью изданию «Атмосфера» Александрова рассказала про свободные отношения и работу в интимных сценах.

Девушка поблагодарила продюсеров, которые взяли ее в проект. Ведь после фильма в свой адрес она слышит только благодарности. Многие благодарят ее за то, что она подтолкнула супругов говорить на острые темы и обсуждать вопросы семьи.

Александрова отметила, что открыты брак – не ее тема. Однако она не осуждает тех, кому такое нравится. Ведь главное в отношениях — обсудить все на берегу.

К слову, ее муж Андрей Болтенко не стал смотреть сериал. Более того, мужчина игнорирует все откровенные проекты жены, так как ему наи это смотреть некомфортно. И Александрова благодарна ему за это.