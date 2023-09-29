Харатьян рассказал, почему его сына не взяли в «Гардемарины»

На премьере первой части фильма «Гардемарины 1787. Мир» сыгравший в картине Дмитрий Харатьян объяснил NEWS.ru, почему режиссер Светлана Дружинина не пригласила сыграть в картине его сына Ивана.

© Кадр из фильма «Гардемарины 1787. Мир»

По словам Харатьяна, такой вариант режиссер рассматривала, но в итоге отказалась от этой идеи, поскольку Иван не профессиональный актер, да и темпераменты у отца и сына «совсем разные».

По словам Дмитрия Харатьяна, на роль сына его героя Алексея Корсака пробовались многие молодые артисты. Дружинина также рассматривала возможность пригласить на эту роль реального сына Харатьяна Ивана, который внешне очень похож на своего отца.

Присматривалась Светлана Сергеевна к нему (Ивану Харатьяну. — NEWS.ru). Но он другой по темпераменту. При внешней похожести с сыном по характеру мы разные совсем, — признался Дмитрий Харатьян.

Также, по его словам, получить эту роль сыну помешало отсутствие профессионального актерского образования. Однако первый опыт работы, отметил народный артист России, его сын получил именно на съемках этой картины. Но это опыт не артиста, а рабочего в съемочной группе.

Сын самый первый свой рабочий опыт получил именно на этой картине. Он начал с профессии рабочего на съемочной площадке. И это прекрасный факт его биографии, — отметил Харатьян-старший.

Во время съемок, которые длились более 6 лет, Иван Харатьян успел поступить на режиссерский факультет ВГИКа и закончить его. Уже снял несколько фильмов, получил 5 наград на фестивале короткого метра.

Сына героя Корсака в картине сыграл артист РАМТ Андрей Лаптев. И, как считает Дмитрий Харатьян, сыграл прекрасно.

«Гардемарины 1787. Мир» выйдет в прокат в начале октября, а вторая часть — «Гардемарины 1787. Война» 16 октября.