Поклонники переживают за актера фильма «Кин-дза-дза!»

Пользователи соцсетей выразили большую обеспокоенность из-за известия о госпитализации актера Валентина Голубенко с серьезным диагнозом. Как оказалось, многие помнят артиста, сыгравшего в картинах «Кин-дза-дза!», «Мастер и Маргарита» и других проектах.

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В настоящее время Валентину Алексеевичу 82 года. Его доставили в больницу с диагнозом диагнозом «дисциркуляторная энцефалопатия» (с прогрессирующим поражением мозга). Помимо этого, у Голубенко наличествует ряд хронических заболеваний. В настоящее время актер находится в реанимации.

Вот что пишут по поводу тревожного сообщения в интернете:

Здоровья ему. Диагноз, конечно, очень тяжелый.

Из современных фильмов в «Антикиллере» промелькнул, из старых фильмов он ещё молодой ( вместе с актером Голубицким сопровождает «Вихря» по рынку). К Дню Победы показывали этот фильм, ещё подумалось, кто из актеров ещё остался жив из этой картины? Вспомнились К.Желдин, А. Ширвиндт, И.Ясулович , В.Голубенко. Ясулович ушёл недавно… В.Голубенко играл вторые роли, но запоминался своей фактурой. Пожелаем ему выздоровления.