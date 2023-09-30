Ирина Салтыкова вспомнила знакомство с Сергеем Бодровым

Певица разоткровенничалась в беседе со Светланой Бондарчук.

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Певица Ирина Салтыкова стала новой героиней шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». Речь шла о шоу-бизнесе 90-х, встрече и непросто разводе с Виктором Салтыковым, воспитании дочери Алисы.

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Зашел разговор в том числе о съемках в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат 2», где Ирина сыграла саму себя. Правда, Салтыкова уверяет, что на самом деле такое утверждение не вполне справедливо.

«Я не считаю, что играла саму себя, я играла певицу Ирину Салтыкову», — подчеркнула она.

По воспоминаниям Салтыковой, Балабанов сам позвонил ей с предложением сотрудничества. Представился, спросил, знает ли Ирина про него, смотрела ли его фильмы. На тот момент Салтыкова была настоящей звездой, ее гастрольный график был расписан на годы вперед, поэтому она не особо следила, что происходит в культурной жизни страны. Она честно ответила, что фамилию Балабанов не слышала, его фильмов не смотрела. Тогда он прислал ей все свои работы.

«Он предупредил, что гордится фильмом „Про уродов и людей“, а „Брат“ — коммерческая история», — говорит Ирина.

Конечно, увиденное ввергло ее в шок. Все-таки фильм «Про уродов и людей» — не для широкого круга публики. Однако она согласилась поработать вместе с режиссером. Тем более, что он заверил: у Ирины будет главная роль, пусть и короткая.

Также он попросил, чтобы певица пригласила его в гости — вместе с Сергеем Бодровым. Это нужно было, чтобы главные герои познакомились еще до начала съемок.

«Пришли с бутылкой красного вина. Я быстренько открыла. Бодров сказал: „Я думал, ты такая пафосная, а ты нормальная“, — вспоминает Ирина.

На вопрос Светланы Бондарчук, каким был Бодров в обычной жизни, Ирина ненадолго задумалась.

„Бодров был очень сдержанный, очень воспитанный. Я помню, он постоянно вот так облокотится о стенку, на корточки сядет и наблюдает. Не лидер. Очень скромный“.