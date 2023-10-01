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Российский актер Александр Липов умер в возрасте 82 лет

Российский актер кино и театра Александр Липов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на странице Орловского муниципального драмтеатра "Русский стиль" имени М. М. Бахтина в соцсети "ВКонтакте".

Александр Липов умер в возрасте 82 лет
© Москва24

Липов в течение 35 лет работал в киностудии "Ленфильм", он озвучил и сдублировал свыше 400 ролей. Артист наиболее известен своими ролями в таких картинах, как "Республика ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега" и прочих.

Александр Липов был награжден знаком "Почетный кинематографист России".