Российский актер Александр Липов умер в возрасте 82 лет
Российский актер кино и театра Александр Липов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на странице Орловского муниципального драмтеатра "Русский стиль" имени М. М. Бахтина в соцсети "ВКонтакте".
Липов в течение 35 лет работал в киностудии "Ленфильм", он озвучил и сдублировал свыше 400 ролей. Артист наиболее известен своими ролями в таких картинах, как "Республика ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега" и прочих.
Александр Липов был награжден знаком "Почетный кинематографист России".