Умер актер Виталий Коняев

30 сентября ушел из жизни Виталий Коняев, советский и российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России.

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Виталий Анатольевич Коняев родился 11 мая 1937 года в Кронштадте. В 1958-м окончил Театральное училище имени Щепкина, и с того же года - актер труппы Государственного академического Малого театра.

В 1970-80-х годах преподавал в Театральном училище имени Щепкина, в том числе - сценическое фехтование. Преподавал в МГУ, работал в качестве педагога в Международном Славянском институте имени Державина.

Дебют в кино - 1958 год. На счету - более пятидесяти проектов: "Стучись в любую дверь" (комсорг Громов), "Тишина" Басова и Бондарева (Вохминцев, главная роль), "Щит и меч", "Белый флюгер", "Там, вдали, за рекой…", "Вариант "Омега", "Оптимистическая трагедия", "Любовь Яровая",телеальманах "Этот фантастический мир".

Коняев был членом Союза театральных деятелей (с 1960 года) и Союза кинематографистов (с 1964-го). С сольными концертами объездил всю Россию и порядка тридцати стран мира - США, Канада, Испания, Франция, Финляндия, Швеция.

Был мужем народной артистки РСФСР Нины Дробышевой (Саша из "Двух капитанов", "Чистое небо", где она снялась вместе с Коняевым), скончавшейся этим летом. Дочь - актриса Елена Дробышева.