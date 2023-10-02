«Меня это тревожит»: дочь Робина Уильямса — об искусственном интеллекте

Я уже слышала, что искусственный интеллект использовался для того, чтобы говорить всё, что хотят люди. Меня это очень тревожит. Живые актёры заслуживают шанса создавать персонажей по своему выбору, озвучивать мультфильмы, вкладывать свои человеческие усилия. Эти воссоздания — в лучшем случае жалкое подобие великих людей, но в худшем — ужасные монстры Франкенштейна.