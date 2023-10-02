«Вместо ужина у нас было пиво». Чурсина — о съемках со Шварценеггером

Известная актриса в эксклюзивном интервью WomanHit.ru рассказала о съемках с голливудскими звездами, загородной жизни и муже-затворнике

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— Аня, я знаю, что вы живете за городом, а мы встречаемся в центре столицы. Как доехали по пробкам?

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— Очень быстро, несмотря на ремонт дорог. Вообще я очень люблю быть у себя дома, но всё время получается, что мне надо каждый день ехать в Москву.

— Я был у вас в гостях, это шикарное место.

— Спасибо. Да, но в Москву я выезжаю каждый день, потому что это либо съемки, либо интервью, встречи, пробы, озвучание. Миллион причин. Сейчас у меня дочь переезжает в Москву, то есть я понимаю, что буду постоянно наведываться к ней в квартиру. Не знаю, будет она мне рада или нет. (Улыбается.) Ну и плюс еще я уезжаю на съемки в другие города, на гастроли выезжаю. То есть не сказать, что я много времени дома нахожусь. Поэтому когда я там, то, конечно, кайфую.

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— Постоянные путешествия по работе (я не беру отпуск) не напрягают? Ведь это не всегда хорошие гостиницы, хорошие рестораны, хороший транспорт? Или у вас всегда все складывается?

— По-разному. Обычно всё бывает более-менее хорошо, но случаются съемки в таких местах, где просто априори нет хороших гостиниц. Или поездки с театральными антрепризами — тоже происходят порой сюрпризы. Но сейчас, если честно, от антреприз как-то ухожу, потому что сейчас и съемок много, и с этого сентября я начала играть в Театре комедии в Москве, у меня много спектаклей будет. Например, «Идеальный муж» по Оскару Уайльду, где я играю Гертруду. Я обожаю Оскара Уайльда с юности, читала «Портрет Дориана Грея» не знаю сколько раз, в оригинале, мы разбирали его на цитаты. И когда мне предложили «Идеального мужа», я ответила не задумываясь: «Боже, счастье! Конечно!» Тем более, это в Москве, не надо никуда ехать. Я буду теперь стационарно играть в театре.

— А ночевать у дочери?

— Нет, ночевать я все-таки буду возвращаться к мужу.

— Так плавно мы подошли к вашему супругу — режиссеру, продюсеру и актеру Алексею Петрухину. Скажите, вот вы — такая светская львица, не побоюсь этого слова: часто бываете на премьерах, ужинах, фестивалях. А Алексея нигде не видно. Расскажите, как вы уживаетесь, два таких разных человека?

— Да, он меня отправляет на эти мероприятия и говорит: «Давай, иди, представитель нашей семьи». Он действительно не очень любит светскую жизнь. Если честно, он даже на премьеры собственные не ходит. По крайней мере, я помню только один случай, когда он присутствовал на собственной премьере, это был фильм «Училка». Мы были в конкурсной программе фестивале в Выборге и поехали туда большой делегацией. И Алексей выходил на сцену, представлял картину.

— Он ведь выступил продюсером известной во всем мире трилогии о приключениях картографа Джонатана Грина, где вы исполнили одну из главных ролей. Даже на этих международных премьерах не был?

— Ни на одной. Но он мне всегда говорил: «Я с вами», то есть я предполагаю, что просто его сотрудники подключили ему прямой эфир и всё показывали.

— Zoom такой.

— Да. Онлайн.

— Вообще в мире эта трилогия получила положительные отклики?

— Да, очень хорошие рецензии.

— Кстати, вспомнила, на премьере второй части «Тайны печати дракона» в Пекине Алексей все-таки был.

— Вооот.

— Да, еще там был Джеки Чан, другие китайские звезды. В России и Китае этот фильм вышел в 2019-м году, а на Западе премьера была запланирована на весну 2020-го. Но случилась пандемия, поэтому зрители увидели его только на онлайн-платформах. Но нам присылали скриншоты, что «The mystery of iron mask» (так фильм назывался в иностранном прокате, в переводе означает «Тайна железной маски»), что он попал в топ 10 во время пандемии, и очень хорошо просматривался в Америке. Мы радовались, конечно.

Что касается третьей части, где как раз должны участвовать различные звезды индийского кино, она пока находится в некоем замороженном состоянии. Ее не сняли тоже из-за пандемии, были долго закрыты границы, это всё было технически сложно осуществлять. Так что пока это дилогия.

— А интернет говорит, что вышла третья часть в 2022 году.

— Нет. Интернет пишет, когда дается анонс проекта, то есть там ставится примерный год выпуска.

— Но я фанат этих двух серий. Вы шикарно там сыграли!

— Спасибо.

— У вас получилось пообщаться с Джеки Чаном, с Арнольдом Шварценеггером, с Ранбиром Капуром вне съемочной площадки?

— Капур должен был быть в третьей части, мы с ним общались, когда я приезжала в Мумбай на фестиваль. Он очень ждал съемок. Что касается Арнольда и Джеки, — конечно, мы общались. И непосредственно на съемочной площадке, и за кадром.

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Арнольд вообще гримировался с нами в одной гримерке. У нас была «европейская» гримуборная, а у китайцев — своя. Но это не какая-то сегрегация, просто у нас разный тип кожи, волос, разная косметика, мастера, разные фишечки художников, поэтому мы разделялись.

Арнольду мы, естественно, предложили огромный шикарный трейлер — пожалуйста, можем вас там гримировать. А он сказал: «Нет, я хочу быть в общей гримерке, мне с вами интересно». Он много общался со всеми, расспрашивал про Россию и был очень дружелюбен.

— Обедали вместе?

— Ужинали, поскольку съемки заканчивали поздно, где-то в десять вечера, и всё было уже закрыто. Мы снимали в часе езды от Пекина, в небольшом городке, где находится студия China Film, поэтому мы просто ходили и пили пиво.

— О как!

— Да, ну так, чуть-чуть. Я, по-моему, даже не пила. Но Арнольд очень любит пиво, он же австриец. Это как-то само собой разумеется. (Улыбается.) И мы ходили в гостиницы, в бары и вместо ужина пили пиво.

— Кто впечатлил больше всего из иностранных звезд и чем?

— Сложно сказать. Арнольд, повторюсь, очень общительный, он постоянно юморил, всё время какие-то шуточки откалывал, делал всем девчонкам комплименты, глазками стрелял.

— И это в его-то возрасте?!

— Да, это в его возрасте. Но он абсолютно полон жизни и мужской харизмы. Что касается Джеки Чана, то он более строгий вне кадра, зато на площадке — настоящий фейерверк. Когда он в первый раз вышел на площадку, шли съемки в декорациях (у нас были громадные декорации, на много этажей).

И вот мы снимаем в одном углу, появляется Джеки, и просто всё замирает. Потому что он, как Дед Мороз, приходит с мешком подарков и начинает с бешеной скоростью бегать по этажам, лесам и дарить всем какие-то сувенирчики, значки, сумочки, брелоки, кепки. У него любимая игрушка-символ — это панда китайская. Он к каждому, буквально к каждому подошел и подарил подарок. Это было очень приятно и трогательно.

— С кем сложнее и с кем проще работать — с голливудскими звездами или с нашими?

— Ну, скажем так, когда мы снимали первую часть, у нас были «звездные» моменты со стороны некоторых наших артистов (не буду называть фамилии). А потом на площадке появился Джейсон Флеминг. В фильме есть сцена, где его герой падает с повозки прямо лицом в грязь и лежит там. И вот мы снимаем: каскадер упал, а дальше лежит Флеминг, потому что ему же потом надо лицо поднимать. Флеминга просто взяли, положили в грязь, и он лежит, как зайка, не капризничает: «Мне холодно, мне грязно, мне противно…» Нет, ему сказали, и он лежит. И наши актеры посмотрели на всё на это и стали поскромнее.

Чарльз Дэнс — прекрасный. Когда он снимался в первой и второй частях, тоже всем показал, какой он большой профессионал. Западные артисты, являясь большими актерами, вообще очень скромные, приземленные. Да, есть понятие «райдер», но это агент обговаривает условия: как приехал актер, где он живет, какой у него вагончик. Но когда они на площадке в кадре, все они делают то, что их попросит режиссер. Это очень хороший пример.

— А что главное в партнере для вас?

— Для меня самое главное, конечно, внимательность. Вообще внимательность — это очень важное качество артиста.

— Внимательность к вам как к партнеру или к женщине?

— Внимательность к сцене, к тексту, к партнеру, к той линии, которую ты ведешь. Включенность и чувство такта. Потому что разные бывают сцены.

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— А чего не терпите в партнере?

— Я, к счастью, очень мало сталкивалась с такими ситуациями, чтобы у меня были какие-то большие претензии к партнеру. Бывают моменты, когда, например, от зажима он становится грубым с тобой. Вот это немножко неприятно.

— Это от непрофессионализма?

— Нет, зажим может посетить любого артиста, даже самого большого.

— А вот, например, если он с похмелья пришел, запах изо рта, а он целоваться должен с вами?

— Ну это да.

— Вы можете отказаться в этот момент от съемок?

— У меня, кстати, был такой опыт. Очень давно, я была совсем молодой артисткой, не буду называть проект и артиста. Да, это было странно. Если честно, я вообще не приемлю алкоголь или какие-то средства на съемочной площадке. Это настолько мешает в работе! Я вижу сразу, когда человек выпил даже половину бокала вина. Сразу. И камера это видит. Вот это я не приемлю категорически. После работы — пожалуйста, если есть такая потребность выпить бокал вина или два. Но во время съемок — нет. Единственное, что может оправдать алкоголь на площадке, это какие-то очень холодные условия съемок.

— Обычно рюмку коньяка дают.

— В чай могут добавить коньяк, просто как лекарство.

— Ну или с Арнольдом Шварценеггером пить пиво.