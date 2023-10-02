Чернов мог сыграть в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» другую роль

Народный артист России Юрий Чернов признался в беседе с «Известиями», что изначально режиссер Леонид Гайдай приглашал его на другую роль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

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«Я должен был играть в «Иване Васильевиче» милиционера, который гонялся за Жоржем Милославским, которого играл [Леонид] Куравлев. Леонид Иович Гайдай утвердил», — заявил Чернов.

Однако, дожидаясь съемок картины, артист согласился на другой проект, чтобы подзаработать денег.

«Пошел отпрашиваться к второму режиссеру той картины, где мы подхалтуривали с ребятами. А она мне: «Нет. У тебя завтра и послезавтра съемки». Даже на один день не отпустила», — вспомнил актер.

По словам Чернова, в тот момент он сильно обиделся на второго режиссера и не разговаривал с ней несколько месяцев. Тем не менее сняться в ленте Гайдая Чернову довелось. Он сыграл в ней балалаечника.