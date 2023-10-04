Ричард Гир недоволен, что его называют секс-символом

Британский телеведущий Майкл Аспель вспомнил, что актер Ричард Гир угрожал ему судом, когда он назвал его секс-символом во время своего шоу. Слова Аспеля передает Daily Mail.

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"После интервью нам позвонил агент Гира и сказал, что если я не уберу последний вопрос из интервью о секс-символе, то они обратятся к адвокатам", - рассказал телеведущий.

Аспель добавил, что Гир противился этого статуса из-за своей общественной позиции:

"Он относился к себе очень серьезно, в том числе потому, что сделал очень многое для народа Тибета".

В конце сентября супремодель Синди Кроуфорд рассказала о браке с Ричардом Гиром. По словам манекенщицы, она старалась во всем подстраиваться под актера. На момент их романа Ричард Гир увлекался буддизмом, и она тоже стала изучать эту религию.

Синди Кроуфорд и Ричард Гир познакомились в 1988 году, когда модели было 21, а актеру 38 лет. В 1991 году они тайно поженились в одной из часовен Лос-Анджелеса, обменявшись "кольцами" из фольги. В 1994 году Кроуфорд и Гир объявили о расставании, а спустя год официально развелись.