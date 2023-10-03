Николай Наумов высказался о финале «Реальных пацанов»

Актер признался, что грустит из-за прощания с «Реальными пацанами».

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- Изменился ли ваш подход к съемкам в "Реальных пацанах" за много лет? Не устали ли вы от них, удается ли сохранять энтузиазм?

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- Ни энтузиазм, ни подход не изменились. Сериал "Реальные пацаны" стал для всей нашей команды стартом в профессиональной карьере и большим подарком. Для всех нас, бывших игроков КВН, которые не имели актерского опыта, проект "Реальные пацаны" стал большой удачей. Мы, как это принято говорить, в один день проснулись знаменитыми. Поэтому я на протяжении всех 13 лет отдавал себе отчет в том, что "Реальные пацаны" - главный проект моей жизни. Благодаря ему я с превеликим удовольствием получаю множество предложений сняться в самых разнообразных проектах и могу сам выбирать, что мне понравится.

- Каким Колян предстанет в прощальном сезоне, изменится ли в нем что-то?

- Колян наш тем и прекрасен, что он не меняется. Таких Колянов в нашем обществе огромное количество. На таких Колянах, на их вере, надежде и любви держится весь наш великий российский народ. У нас по драматургии в каждой серии есть какой-то отчет, анализ. И Николай - в зависимости от тех проблем, которые были поставлены в начале серий, - в конце говорит: "Вы знаете, что я сегодня понял…" И простым языком объясняет какие-то сложные вещи.

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Он говорит бытовую мудрость, которая всем понятна. Это становится еще более понятно после того, как он наделал все эти ошибки, попробовал все пути решения ситуации, пришел к самому началу и сказал: "Ну блин, ну вот так". Это смешно, глупо, мило, но всем понятно. И появляется легкость, которая рождается из огромного количества сложных вещей. И в этом талант Антона Зайцева (сооснователь Good Story Media и генеральный продюсер сериала "Реальные пацаны" - "Газета.Ru") - показывать сложные вещи очень легко.

- Если оценивать юмор нового сезона, какую оценку вы бы ему поставили?

- Как сказал однажды Юлий Гусман: "Вы задали такую планку юмора, что вам придется теперь ей соответствовать". Эти слова запали мне в голову еще во времена КВН. То есть ты либо уходи, либо оставайся, но делай так же или лучше. Поэтому в каждом сезоне "Реальных пацанов" мне было страшно - как будет?

Спрашивая Сашу Синегузова (соавтор сценария и креативный продюсер сериала "Реальные пацаны" - "Газета.Ru") и Антона Зайцева по этому поводу, я получал ответ: "Будет очень смешно". Есть ребята, которые профессионально занимаются написанием юмора - это авторская команда "Реальных пацанов", бывшие КВНовские авторы.

- По сюжету герои сериала переезжают в деревню. Как это произошло?

- Бабушка Коляна умерла и оставила ему дом в деревеньке. И нашему персонажу, как это случается с любым человеком в современном мире, сразу срывает голову. Он ходит как латифундист: "Вот, у меня есть земля, люди, амбары". А потом сидит и понимает, что все разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. А он ведь хозяин, но как ему с этим "богатством" и "золотом" жить - неизвестно.

Весь наш прощальный сезон Колян стремится осознать, что от него зависит, как будут жить люди на его маленькой земле в деревне Наумовка.

- Попробовали ли вы что-то новое на съемках сериала в сельской местности? Что больше всего запомнилось?

- Каждый сезон, даже каждая серия для меня - это огромный вызов. Потому что каждый раз я волнуюсь и переживаю за результат. Хочу выкладываться на все 100%. И этот сезон не исключение. Самым запоминающимся моментом была поездка на тракторе. Мне даже удалось освоить эту новую машину, прочувствовать новые для себя габариты.

- Понравилось?

- Очень сильно. Я сам люблю большие машины, мощные двигатели. С удовольствием освоил бы профессионально и бульдозер, и комбайн. Потому что даже в современном устройстве жизни это всегда может пригодиться.

- Что вы чувствуете, осознавая, что "Реальные пацаны" - все? Ведь последние 13 лет этот проект и связанные с ним люди были частью вашей жизни...

- Чувствую грусть. Не печаль, не уныние, а именно приятную добрую грусть. Подобное чувство возникало у меня, когда я выпускался из школы, института, расставался со своими одноклассниками, одногруппниками. Это совсем не означает, что после выпуска я ни с кем больше не виделся, не общался. Нет, они продолжают быть близкими друзьями. Так и здесь, мы не расстаемся, мы все еще будем одной крепкой "реальной" семьей.

Газета.Ru

Этот проект останется навсегда в наших сердцах. В сердцах миллионов зрителей - таких же обычных пацанов. Мы классно провели время.

- Случались ли у вас конфликты с коллегами по сериалу? Как удавалось из них выходить?

- Я очень эмоционален в общении с моими родными и близкими. Но с чужими или малознакомыми людьми всегда очень вежлив и учтив. Конечно, бывали мелкие конфликты на площадке. Скорее незначительные, мы с ребятами всегда находили общий язык. На мой взгляд, в любом коллективе должны быть разговоры, где каждый сможет поделиться своими мыслями.

- Есть ли у вас в планах большой проект, в который вы погрузитесь после "Реальных пацанов"?

- Предложений много, и скоро вы сами все увидите.

- Недавно вышел новый сезон "Папиных дочек", снимаются новые "Счастливы вместе" ("Букины") - сериалы, которые возвращаются к жизни спустя много лет после финала. Как вы к этому относитесь?

- Конечно, мне было бы интересно посмотреть продолжения этих легендарных историй. Только всегда нужно понимать, ради чего это делается.

- Ваш коллега по сериалу Владимир Селиванов успешно занимается музыкой. А вы думали о том, чтобы попробовать себя в качестве вокалиста?

- Я помогал Владимиру в написании его работ. Мало кто знает, но его новый трек "Мы на картошку" был написан с моим непосредственным участием. Мы сидели на кусте картошки и придумывали этот хит.

- Со спектаклем "Большой куш" вы объездили многие города России. Что вы поняли о театре за это время?

- Те антрепризы, которые я играю в спектакле "Большой куш", — это лишь вершина айсберга под названием "театр", а я всего лишь лицедей.

- В середине сентября вы провели первый полуфинал Первой лиги КВН в Перми. Какие у вас остались эмоции от этого опыта?

- Для меня приглашение к участию в качестве ведущего - несомненно, очень почетно. Весь процесс был очень сложным, нервным, волнительным, трепетным. Я относился к этому чересчур серьезно, это было видно в первой игре. Организация мероприятия в Перми с профессионалами Первого канала была на высшем уровне. Редакторы, авторы, продюсеры и все причастные к этому событию люди работали одной большой сплоченной командой. Было очень приятно по-новому окунуться во всю эту суету.

- Чем современный КВН отличается от того, в который играли вы?

- Единственное отличие - это возраст. Сейчас я уже воспринимаю мир КВН по-другому, поскольку стал старше, опытнее, циничнее. Для меня КВН - это энергия молодости. Молодые ребята, когда участвуют впервые, до сих пор сходят с ума от той неимоверной энергии зала.

Газета.Ru

- Часто ли вы бываете в Перми и что чувствуете, приезжая на родину?

- Я заметил, что для меня город Пермь стал более ценным, полноценным. Раньше из-за моих условий жизни какие-то места были мне неприятны, чего-то я даже боялся. Теперь после такого огромного промежутка, проведенного на съемочных площадках Перми, каждое место имеет для меня свою историю. В Перми мне приятен каждый уголок, запах, атмосфера моего родного края. И люди - очень их люблю. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за то, что они нас так "подняли", подарили нам свое доверие.

- Какие у вас любимые места в городе и крае?