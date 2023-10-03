Сташенко стала режиссером по требованию мужа

Актриса Оксана Сташенко сняла два собственных фильма. И они уже отмечены наградами отечественных фестивалей. Некоторые коллеги звезды сериала «Возвращение Мухтара» тоже свернули с проторенной актерской дороги на режиссерскую...

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У Оксаны Сташенко счастливая актерская судьба: кино, телевидение, спектакли, творческие встречи... Когда успела еще и фильмы снять в качестве режиссера - загадка. Но вот успела. Первые два проекта - короткометражные. Но идет подготовка к работе над третьим фильмом. И получится либо альманах для широкого проката, либо кино в формате полного метра.

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- Я никогда не мечтала стать режиссером, - признается заслуженная артистка. - Всегда хотела оставаться актрисой, чтобы отвечать только за себя и свои действия. Но мой муж Владислав, наблюдая за моей работой, пришел к выводу, что режиссерская стезя давно по мне плачет. А тут еще нежданно-негаданно появилась идея для фильма. И муж сказал: «Напиши сценарий и сними!»

Оксана долго на это не соглашалась. Кинопроизводство - дело затратное. Найти деньги непросто. А собственные тратить было жаль. Ведь артистка, по ее словам, целый год трудилась без выходных и на заработанные средства планировала поменять квартиру. Однако супруг настаивал, что надо взяться за режиссуру и снимать добрые и светлые фильмы. Именно такие у Сташенко в итоге и получились. Но она не собирается окончательно менять одну профессию на другую:

- Никаких ненужных рывков я делать не стану. Я продолжаю оставаться артисткой. Снялась в сериале «Скорая помощь», еще в нескольких проектах, а в конце сентября начнутся съемки в полнометражном фильме. У меня нет цели полностью перейти в режиссуру. Просто появилась идея, я поняла, что могу ее реализовать, и сделала это. Причем сделала профессионально и хорошо. Поэтому мои фильмы начали свое движение по фестивалям. И если какой-то продюсер заинтересуется моей режиссерской работой, то я с радостью сниму еще кино. Доброе, светлое и чистое.