Сергей Варчук рассказал о работе в фильме "Не могу сказать прощай"

Сергей Варчук снялся в нескольких десятках фильмов. А все равно самым ярким был дебют - картина «Не могу сказать «прощай», где он исполнил главную роль.

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Тогда, в начале 1980-х, драматическую мелодраму посмотрели 34 миллиона зрителей. Тысячи девушек были влюблены в красавца-актера. Как же сейчас он вспоминает то время?..

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- Воспоминания - только самые приятные, - говорит Сергей Варчук, с которым мы встретились на фестивале в Кирове. - Режиссер Борис Дуров сразу дал нам установку: «Мы ничего не играем, существуем, как в настоящей жизни». Мы тогда были совсем молодыми, ощущали, что эта история произошла как будто с нами. Все, что происходило по сюжету, несложно было переложить на себя: включить какие-то свои личные ощущения, впечатления, привычки. На тот момент у меня уже был кое-какой опыт отношений с девушками, и это пригодилось. Поэтому работали в удовольствие. Мы действительно ничего не играли, и в этом был залог успеха картины.

- Сегодня пересматриваете этот фильм?

- Нет, но ко мне часто подходят молодые ребята и благодарят. Я иногда задумываюсь: почему они смотрят этот фильм? Наверное, современную молодежь подкупает искренность героев. Вы знаете, когда снимали картину, никто не думал, что она так выстрелит, получится культовой, мы просто старались быть настоящими. И если лента живет уже 40 лет, значит, она действительно близка зрителю. Человеческая психология не меняется, каждому 25-летнему парню хочется, чтобы жена была на всю жизнь, чтобы она его искренне любила как здорового, так и не очень. А девушке хочется, чтобы муж был ей предан, чтобы носил на руках. Наверное, про это наша история, поэтому и живет, и смотрится на одном дыхании. Тем более на фоне сериалов и того, что сейчас показывают: бандиты, убийства, разборки... А здесь истинные человеческие ценности. Да, конечно, есть в фильме измена, но мой герой за это поплатился. А в остальном присутствуют все нравственные позиции: преданность, верность, дружба, любовь. Все, о чем мы мечтаем и чему нас учат, каким надо быть в этой жизни.

- Когда смотришь фильм, кажется, что играет маститый актер. Не верится, что вы тогда были еще студентом.

- Да, во время съемок у меня еще не было актерского диплома, я учился на третьем курсе. С точки зрения актерского мастерства не знаю, как оценить игру, потому что играл самого себя, исходя из сценария. Дальше были роли гораздо интереснее и сложнее, совершенно не похожие и не свойственные мне, поэтому приходилось серьезно перевоплощаться. А в этой роли был не Сергей Ватагин, а Сергей Варчук... По поводу же молодого поколения и живучести картины вот что еще могу добавить. У меня есть один знакомый полковник, он мне как-то сказал: «Ты знаешь, сколько молодых ребят я только на двух твоих фильмах воспитал?» Это он имел в виду «Не могу сказать «прощай» и «Тайную прогулку» о военных разведчиках. В этом фильме латышская актриса Мирдза Мартинсоне играет главную роль. Мы там переходим через линию фронта, попадаем в засаду, и чтобы выполнить задание - важную миссию, каждый по очереди, нас пять разведчиков, отдает свою жизнь.

- С Мирдзой Мартинсоне сейчас общаетесь?

- В последний раз общался на передаче у Андрея Малахова, когда был выпуск, посвященный прибалтийским артистам. Ну и когда можно было приезжать в Латвию, мы с ней виделись.

- Ваших партнерш по фильму «Не могу сказать «прощай» уже нет в живых. Вы следили за их судьбами?