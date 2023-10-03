"Я не сразу осознал, что стал отцом": Марк Богатырев — о семье и работе

4 октября, на онлайн-платформах выйдет сериал «Мастодонт».

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«Вечерняя Москва» поговорила с артистом Марком Богатыревым, сыгравшим в этом проекте главного антагониста (отрицательного персонажа. — «Вечерняя Москва») Никиту Морина.

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— Марк, чем вас заинтересовал этот проект?

— Мне не так часто предлагают играть отрицательных персонажей, а в этом проекте у меня именно такая роль. Как артист, я оправдываю героя, и для меня Никита — человек, который борется за свою правду. Он обаятельный, легкий, но при этом во всей истории он играет отрицательную роль.

— Ваш персонаж выступает против пожилого начальника. Конфликт поколений?

— Да. Герой Федора Добронравова — человек старой формации с эсэсэсэровским взглядом на жизнь, а Никита — представитель современного бизнеса.

— Сейчас разница в возрасте особенно сильна из-за гаджетов. Вы это чувствуете?

— У меня, как и у всех, есть сложности с родителями, которые привыкли к восприятию жизни без интернета. Моя мама, например, пользуется мобильным телефоном, но когда я ей рассказываю, что нужно делать в сети, она улыбается, но пользоваться пока не хочет.

— А нет ощущения, что время из-за технологий ускорилось? Вам в таком ритме комфортно?

— Когда ты живешь в таком мегаполисе, как Москва, где бесконечные скорости и огромное количество людей, хочется спокойствия. Поэтому я задумываюсь о том, что стоит купить дачу, когда будет финансовая возможность. Я не могу сказать, что счастлив в большом городе, потому что в таком потоке жизни многие события пролетают, ты не успеваешь их понять и прожить. С другой стороны, цифровой процесс не остановить, и нам необходимо приспособиться и научиться распределять время.

— Да и общения меньше...

— Да. Мне кажется, мы пропускаем важные вещи, заменяя личное общение телефонами, видеозвонками, проживаем свою жизнь в цифровом пространстве, это не очень верно. Но основной вопрос — как с этим быть? Хочется идти в ногу со временем, но не быть зависимым.

— В кино и сериалах много молодых режиссеров, артистов, которые стали заметны в последнее время. Как вы оцениваете эту тенденцию?

— Это естественный процесс, должны появляться новые лица.

— В актерской среде всегда было уважение к мэтрам. У молодежи так?

— Я вырос в СССР и помню наше великое кино, плеяду актеров, которые вызывают у меня уважение. Но мне кажется,у более молодых артистов другое восприятие жизни. Они не очень хорошо знают советские фильмы, у них свои кумиры. И мы тоже с уважением должны относиться к их культуре.

— Как за то время, что вы снимаетесь, изменилась индустрия? Как зрителю, мне кажется, что сейчас больше качественных проектов...

— Я тоже замечаю эту тенденцию, и она мне нравится — на онлайн-платформах теперь много интересных проектов, а наши сериалы начали расти как с точки зрения сценариев, так и большего количества профессионалов.

— Раньше как будто несколько артистов переходили из сериала в сериал, а сейчас стало больше новых лиц. Это из-за того, что многие уехали?

— Я не знаю точного ответа на этот вопрос. Мое мнение, что на это влияет и большее количество киноконтента, и развитие онлайн-платформ, из-за чего на артистов вырос спрос.

— Несмотря на востребованность на экране, вы играете в спектакле «Тихий Дон» в театре «Русская песня». Почему важно реализовываться и в этой сфере?

— Потому что театр и есть наша профессия — там долгий репетиционный процесс. Кино — результативный жанр, где на до прийти и сразу все сыграть. Встречу со зрителем на сцене ничем нельзя заменить. К тому же от артиста там зависит больше, в кино же можно смонтировать кадры, сделать дубль, а в театре актер — капитан корабля.

— В спектакле вы играете с супругой Татьяной Арнтгольц. Сложно работать вместе?

— Как показала практика — нет. Но мы репетировали в разных составах, а потом уже стали играть вместе. Я думал, нам будет сложнее, по моему мнению, личные отношения порой мешают сыграть какие-то чувства и эмоции, нужно преодолевать себя. Но мне нравится играть с Таней, у нас хорошая профессиональная связь.

— Дети актеров часто растут за кулисами театра и на съемочной площадке. У вас в семье так же?

— Пока мы водим Даню (двухлетнего сына. — «Вечерняя Москва») только в детский театр, он еще очень маленький. Думаю, когда подрастет, будем брать его с собой — если сын когда-то захочет стать артистом, он должен понимать, из чего состоит профессия.

— Вы выросли без отца, и часто семьи рушатся с появлением ребенка. Почему мужчинам так непросто пережить этот период?

— Я больше скажу — у меня самого были очень сложные чувства после рождения сына. Я понял, что такое любовь к ребенку, когда он немного подрос и появилась обратная связь. У большинства мужчин очень трудно появляется это чувство — мать ощущает ребенка еще в утробе, а у нас нет такого опыта, приходится учиться быть родителем.

— А какой совет вы дали бы молодым папам?

— Не торопиться с выводами! Поначалу сложно понять, что такое дети. А через какое-то время возникает понимание, зачем все это было нужно.

— Вы говорили, что важно правильно сформулировать запросы во вселенную, и тогда все получится. Всегда делаете ставку на удачу?

— В случайный успех я не верю. В начале это всегда огромное желание и труд, и только потом они приводят к результату. Везет тем, кто этого достоин. Самая главная удача — найти себя, а там жизнь поможет. Что касается меня — я всегда хотел быть артистом, с шести лет не представлял ничего другого. Мне повезло, что я это почувствовал. Но мной всегда движет чувство не удовлетворенности — я всегда стремлюсь к чему-то большему. Эта постоянная учеба позволяет двигаться вперед. Если мы чего-то достигаем и не идем дальше, развития не происходит. А у меня по-прежнему много вопросов к жизни, к себе, к профессии..

ДОСЬЕ

Марк Богатырев родился 22 декабря 1984 года в Москве. В 2010 году окончил Школу-студию МХАТ. Артист получил известность благодаря роли Макса в телесериале «Кухня» (2012– 2015). Сыграл более 25 ролей на киноэкране в популярных фильмах и сериалах: «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Паук», «Папы», «Чикатило. Финальный сезон» и в других проектах.

СЮЖЕТ

Провинциальный чиновник старой закалки Виктор Молодцов (Федор Добронравов) устраивается на работу в Министерства цифрового и перспективного развития, чтобы наладить отношения со взрослой дочерью Екатериной (Ольга Медынич). Но, чтобы остаться на рабочем месте, ему придется найти общий язык с главным соперником — молодым руководителем Никитой (Марк Богатырев).

Коротко о главном

— Когда появился на свет сын Даня, ваш ритм жизни поменялся?

— Сейчас моя самая главная роль — отцовство, и я счастлив, когда провожу время с сыном, меня это наполняет. Но я понимаю, что счастливые дети у счастливых родителей, поэтому нельзя забывать и про свою жизнь. Я до сих пор занимаюсь боксом, йогой, хожу в зал, сейчас увлекся мотокроссом, продолжаю путешествовать. Увлечения важны, поскольку, если ты занимаешься актерской профессией, нужно искать вдохновение. Нельзя становиться циником, сухарем — для творческой профессии надо искать энергию.

— У вас нет зависимости от гаджетов?

— Я активный пользователь смартфона, ноутбука, и без этого сложно представить мою жизнь. Но нельзя сказать, что я без телефона не могу — я счастлив, когда у меня есть возможность отстраниться. Но мы все связаны новой информационной сетью.

— Вы устраиваете себе цифровой детокс (отказ от использования смартфонов и компьютеров. — «Вечерняя Москва»)?

— Находясь в Москве, невозможно отказаться от гаджетов, и детокс я себе устраиваю в путешествиях. Иногда езжу на ретрит (уединение, посвященное духовной практике. — «Веечерняя москва»), на программы голодания, на Алтай — пожить у речки, понять, что те потребности, которые диктует современное общество, зачастую навязаны. Вспоминаю, что, когда был школьником, мобильного телефона у меня еще не было, и я чувствовал себя прекрасно.

— Как зритель вы что чаще смотрите?

— Не могу сказать, что я больше всего люблю какой-то определенный жанр, какую-то онлайн-платформу. Сейчас столько всего разного, что чаще смотрю сериалы или фильмы по рекомендациям друзей и коллег.