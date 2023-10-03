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Роман с Кончаловским, жизнь в США: почему Елена Коренева осталась одна

Актриса Елена Коренева снималась в фильмах известных режиссеров: у отца Алексея Коренева, Андрея Кончаловского, Игоря Масленникова, Александра Митты, Светланы Дружининой, Марка Захарова, Иосифа Хейфеца.

Почему актриса Елена Коренева осталась одна
© Кадр из фильма "Покровские ворота"

В канун юбилея звезды NEWS.ru рассказывает, как актриса работала официанткой в Америке и почему в 70 лет живет одна.

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О чем мечтала Елена Коренева

Елена Коренева родилась в семье кинематографистов. Отец Алексей Александрович снял знаменитые комедии «Большая перемена», «Вас вызывает Таймыр», «По семейным обстоятельствам», а мать Наталья Андреевна работала помощником режиссера в картинах «Ирония судьбы» и «Покровские ворота».

Изначально Елена не планировала становиться актрисой. Она занималась балетом и мечтала выступать на сцене Большого театра. В 11 лет девочка не прошла конкурс в хореографическое училище и решила уделять большую часть времени учебе в школе с углубленным изучением английского языка. Коренева росла в творческой атмосфере. В программе «Судьба человека» актриса вспоминала, что в ее доме жили актеры, музыканты, поэты, режиссеры, и она захотела поступать в театральный, чтобы быть похожей на них.

«Я считала, что отучусь, раскроюсь как личность, а потом уйду заниматься какой-нибудь философией. В детстве у меня была страсть к балету. Я спала с книжкой Галины Улановой, а после того, как не поступила в хореографическое училище при Большом театре, очень увлеклась поэзией Марины Цветаевой. Это были две большие страсти. Больше таких чувств я не испытывала», — признавалась актриса в интервью Борису Корчевникову.

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Когда Кореневой было 16 лет, она дебютировала в комедийном фильме своего отца. Елена сыграла провинциальную девушку Дуню Бабурину в картине «Вас вызывает Таймыр».

«Папа искал актрису, которая бы сыграла чистую и наивную девочку Дуню. И однажды наш сосед и друг семьи Леня Платов, который работал на „Мосфильме“ художником, сказал: „Что ты мучаешься, попробуй Ленку“. Я была круглолицей и веснушчатой. На роль я подошла. Играть мне нравилось, но актрисой я становиться не хотела. Представляла, что буду философом», — рассказывала актриса журналу «7 дней».

Почему у Кореневой не сложились отношения с Кончаловским

Однако в Щукинское училище она поступила только со второго раза. Зато уже на втором курсе сыграла главную роль вместе с Евгением Киндиновым в «Романсе о влюбленных» Андрея Кончаловского. По словам актрисы, туда она тоже попала случайно. Ее мама работала ассистентом режиссера в «Романсе», а Кончаловский долгое время не мог найти подходящую актрису.

«Как-то раз попросил маму показать фотографии дочерей. После чего пригласил на встречу „ту, которая похожа на Ширли Маклейн“», — говорила Коренева.

По словам Елены, во время работы над ролью она «сильно себя ломала, чтобы походить на характер героини, приобретать какой-то иной темперамент, заострять характерность». Андрей Кончаловский помогал ей. Коренева рассказывала, что режиссер «всех вовлекал в свою орбиту»: вся съемочная группа читала те же книги, что и он, слушала ту же музыку, даже увлекалась сыроедением и вегетарианством. Между актрисой и режиссером завязались отношения, которые длились три года.

«В него все влюблялись: гримерши, художники, актеры. Саша Градский, который писал музыку. Ну и я тоже влюбилась в Кончаловского. А он влюбился в меня. Начался роман, который продлился три года», — вспоминала Коренева.

В тот момент Кончаловский состоял в браке с француженкой Вивиан Годе и серьезно думал о переезде. У их отношений не было будущего. Но горевать Коренева не думала.

Почему Коренева эмигрировала в США

Лучшие режиссеры Советского Союза звали ее в свои картины. Елена снялась в главных ролях «Сибириады» Андрея Кончаловского, в «Асе» Иосифа Хейфеца, в «Том самом Мюнхгаузене» Марка Захарова, «Экипаже» Александра Митты, «Сватовстве гусара» Светланы Дружининой. Эти роли сделали ее всесоюзной знаменитостью. Актрису даже обсуждали на европейских кинофестивалях, где показывали фильмы с ее участием. Однако она решила пожертвовать карьерой ради личной жизни: в 29 лет она вышла замуж за американца и уехала в США.

Кевин Мосс приехал в Россию изучать славистику и славянский фольклор, в июне 1982 года они поженились с Еленой Кореневой. Актриса решила полететь в США вместе с мужем. Позже она признавалась, что причин ее эмиграции было гораздо больше. По ее словам, она испытывала

«Ко мне подходил гример, и у меня начиналась истерика: мне не хотелось, чтобы до меня дотрагивались. Меня красили, одевали, говорили, как двигаться, как ходить. Я чувствовала себя объектом — гримера, режиссера, костюмера. <...> К профессиональному кризису добавилось и то, что мной заинтересовались органы. Вызывали в МВД, в КГБ, просили рассказывать о том, что происходит в моем окружении, в котором были иностранцы. Заставили подписать бумагу, что я об этом никому, даже родным, не расскажу. В общем, от такой жизни я впала в депрессию», — рассказывала актриса.

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Почему Коренева развелась с американцем

В США Кевин окончил аспирантуру и стал профессором русского языка в местном университете. В то время Елена усовершенствовала язык, прошла курсы кино и философии, освоила французский, получила диплом режиссера и сценариста. Но спустя несколько лет мужа Кореневой пригласили преподавать в Москву, а ей не дали визу. Их отношения не прошли проверку расстоянием и завершились, когда Кевин признался жене в чувствах к другому человеку, с которым она тоже была знакома.

Для Кореневой это стало сильным ударом. Она переехала в Нью-Йорк и устроилась на работу официанткой в детскую кофейню. Затем актриса работала в компании по продаже золотых слитков и в знаменитом ресторане «Самовар», где познакомилась с Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым. Позже Елена переехала в Лос-Анджелес, где устроилась арт-дилером в одну из галерей.

«Я везде чувствовала себя самой собой: и в кофейне, и в галерее, и в офисе, и в ресторане. В Америке стыдно сидеть на чьей-то шее», — делилась она.

Елена Коренева прожила в Америке 11 лет и в 1993 году окончательно вернулась в Россию. Несмотря на то, что она так долго не снималась, режиссеры о ней не забыли. Она несколько раз бывала в РФ и появилась в «Комедии о Лисистрате» Валерия Рубинчика, «Анне Карамазофф» Рустама Хамдамова, «Чернов/Chernov» Сергея Юрского и «Ловушке для одинокого мужчины» Алексея Коренева. Спустя время на пробах у Эдуарда Володарского она познакомилась с актером Андреем Ташковым.

Елена не раз говорила, что они то расставалась, то снова были вместе.

«Мы два человека, которые встретились и не смогли расстаться. Наши отношения прошли все стадии, кроме печати в паспорте», — отмечала Коренева.

Чем занимается Коренева сейчас

В 2012 году Елена признавалась, что раньше переживала из-за отсутствия детей. По ее словам, она благодарна каждому мужчине за подаренные уроки самостоятельности и свободы.

«У меня нет звания, дачи, машины... Я официально не состою в браке, у меня нет детей. Мне нравится, что очень многое уже не является для меня задачей и не надо за это бороться в силу возраста. Например, мне все равно, замужем я или нет», — говорила актриса.

Сейчас Елена продолжает активно сниматься. В 2017 году она получила премию «Ника» за женскую роль в фильме «Ее звали Муму» Владимира Мирзоева. В 2020 году она снялась в нашумевших сериалах «Аванпост» и «Бывшие», сыграла Коробочку в новом прочтении «Мертвых душ» Григория Константинопольского, приняла участие в съемках биографической драмы «Доктор Лиза» о погибшей в авиакатастрофе Елизавете Глинке, а в 2022 году появилась в роли бабушки главной героини Марии в нашумевшем сериале «Монастырь» с Настей Ивлеевой. Помимо съемок, Коренева сняла два короткометражных фильма и написала несколько пьес.

Актеры, Тот самый Мюнхгаузен, Судьба человека, Бывшие, Экипаж, Григорий Константинопольский, Эдуард Володарский, Елена Коренева, Евгений Киндинов, Рустам Хамдамов, Ширли Маклейн, Сергей Юрский, Игорь Масленников, Владимир Мирзоев, Александр Митта, Михаил Барышников, Марк Захаров, Светлана Дружинина, Алексей Коренев, Галина Уланова, Иосиф Бродский, Борис Корчевников, Андрей Михалков-Кончаловский, Марина Цветаева, КГБ СССР