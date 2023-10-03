Почему актриса Елена Коренева осталась одна

© Кадр из фильма "Покровские ворота"

В канун юбилея звезды NEWS.ru рассказывает, как актриса работала официанткой в Америке и почему в 70 лет живет одна.

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О чем мечтала Елена Коренева

Елена Коренева родилась в семье кинематографистов. Отец Алексей Александрович снял знаменитые комедии «Большая перемена», «Вас вызывает Таймыр», «По семейным обстоятельствам», а мать Наталья Андреевна работала помощником режиссера в картинах «Ирония судьбы» и «Покровские ворота».

Изначально Елена не планировала становиться актрисой. Она занималась балетом и мечтала выступать на сцене Большого театра. В 11 лет девочка не прошла конкурс в хореографическое училище и решила уделять большую часть времени учебе в школе с углубленным изучением английского языка. Коренева росла в творческой атмосфере. В программе «Судьба человека» актриса вспоминала, что в ее доме жили актеры, музыканты, поэты, режиссеры, и она захотела поступать в театральный, чтобы быть похожей на них.

«Я считала, что отучусь, раскроюсь как личность, а потом уйду заниматься какой-нибудь философией. В детстве у меня была страсть к балету. Я спала с книжкой Галины Улановой, а после того, как не поступила в хореографическое училище при Большом театре, очень увлеклась поэзией Марины Цветаевой. Это были две большие страсти. Больше таких чувств я не испытывала», — признавалась актриса в интервью Борису Корчевникову.

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Когда Кореневой было 16 лет, она дебютировала в комедийном фильме своего отца. Елена сыграла провинциальную девушку Дуню Бабурину в картине «Вас вызывает Таймыр».

«Папа искал актрису, которая бы сыграла чистую и наивную девочку Дуню. И однажды наш сосед и друг семьи Леня Платов, который работал на „Мосфильме“ художником, сказал: „Что ты мучаешься, попробуй Ленку“. Я была круглолицей и веснушчатой. На роль я подошла. Играть мне нравилось, но актрисой я становиться не хотела. Представляла, что буду философом», — рассказывала актриса журналу «7 дней».

Почему у Кореневой не сложились отношения с Кончаловским

Однако в Щукинское училище она поступила только со второго раза. Зато уже на втором курсе сыграла главную роль вместе с Евгением Киндиновым в «Романсе о влюбленных» Андрея Кончаловского. По словам актрисы, туда она тоже попала случайно. Ее мама работала ассистентом режиссера в «Романсе», а Кончаловский долгое время не мог найти подходящую актрису.

«Как-то раз попросил маму показать фотографии дочерей. После чего пригласил на встречу „ту, которая похожа на Ширли Маклейн“», — говорила Коренева.

По словам Елены, во время работы над ролью она «сильно себя ломала, чтобы походить на характер героини, приобретать какой-то иной темперамент, заострять характерность». Андрей Кончаловский помогал ей. Коренева рассказывала, что режиссер «всех вовлекал в свою орбиту»: вся съемочная группа читала те же книги, что и он, слушала ту же музыку, даже увлекалась сыроедением и вегетарианством. Между актрисой и режиссером завязались отношения, которые длились три года.

«В него все влюблялись: гримерши, художники, актеры. Саша Градский, который писал музыку. Ну и я тоже влюбилась в Кончаловского. А он влюбился в меня. Начался роман, который продлился три года», — вспоминала Коренева.

В тот момент Кончаловский состоял в браке с француженкой Вивиан Годе и серьезно думал о переезде. У их отношений не было будущего. Но горевать Коренева не думала.

Почему Коренева эмигрировала в США

Лучшие режиссеры Советского Союза звали ее в свои картины. Елена снялась в главных ролях «Сибириады» Андрея Кончаловского, в «Асе» Иосифа Хейфеца, в «Том самом Мюнхгаузене» Марка Захарова, «Экипаже» Александра Митты, «Сватовстве гусара» Светланы Дружининой. Эти роли сделали ее всесоюзной знаменитостью. Актрису даже обсуждали на европейских кинофестивалях, где показывали фильмы с ее участием. Однако она решила пожертвовать карьерой ради личной жизни: в 29 лет она вышла замуж за американца и уехала в США.

Кевин Мосс приехал в Россию изучать славистику и славянский фольклор, в июне 1982 года они поженились с Еленой Кореневой. Актриса решила полететь в США вместе с мужем. Позже она признавалась, что причин ее эмиграции было гораздо больше. По ее словам, она испытывала

«Ко мне подходил гример, и у меня начиналась истерика: мне не хотелось, чтобы до меня дотрагивались. Меня красили, одевали, говорили, как двигаться, как ходить. Я чувствовала себя объектом — гримера, режиссера, костюмера. <...> К профессиональному кризису добавилось и то, что мной заинтересовались органы. Вызывали в МВД, в КГБ, просили рассказывать о том, что происходит в моем окружении, в котором были иностранцы. Заставили подписать бумагу, что я об этом никому, даже родным, не расскажу. В общем, от такой жизни я впала в депрессию», — рассказывала актриса.

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Почему Коренева развелась с американцем

В США Кевин окончил аспирантуру и стал профессором русского языка в местном университете. В то время Елена усовершенствовала язык, прошла курсы кино и философии, освоила французский, получила диплом режиссера и сценариста. Но спустя несколько лет мужа Кореневой пригласили преподавать в Москву, а ей не дали визу. Их отношения не прошли проверку расстоянием и завершились, когда Кевин признался жене в чувствах к другому человеку, с которым она тоже была знакома.

Для Кореневой это стало сильным ударом. Она переехала в Нью-Йорк и устроилась на работу официанткой в детскую кофейню. Затем актриса работала в компании по продаже золотых слитков и в знаменитом ресторане «Самовар», где познакомилась с Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым. Позже Елена переехала в Лос-Анджелес, где устроилась арт-дилером в одну из галерей.

«Я везде чувствовала себя самой собой: и в кофейне, и в галерее, и в офисе, и в ресторане. В Америке стыдно сидеть на чьей-то шее», — делилась она.

Елена Коренева прожила в Америке 11 лет и в 1993 году окончательно вернулась в Россию. Несмотря на то, что она так долго не снималась, режиссеры о ней не забыли. Она несколько раз бывала в РФ и появилась в «Комедии о Лисистрате» Валерия Рубинчика, «Анне Карамазофф» Рустама Хамдамова, «Чернов/Chernov» Сергея Юрского и «Ловушке для одинокого мужчины» Алексея Коренева. Спустя время на пробах у Эдуарда Володарского она познакомилась с актером Андреем Ташковым.

Елена не раз говорила, что они то расставалась, то снова были вместе.

«Мы два человека, которые встретились и не смогли расстаться. Наши отношения прошли все стадии, кроме печати в паспорте», — отмечала Коренева.

Чем занимается Коренева сейчас

В 2012 году Елена признавалась, что раньше переживала из-за отсутствия детей. По ее словам, она благодарна каждому мужчине за подаренные уроки самостоятельности и свободы.

«У меня нет звания, дачи, машины... Я официально не состою в браке, у меня нет детей. Мне нравится, что очень многое уже не является для меня задачей и не надо за это бороться в силу возраста. Например, мне все равно, замужем я или нет», — говорила актриса.