Как прославилась Валентина Рубцова

Актрису Валентину Рубцову часто путают с ее героиней Таней из сериала "СашаТаня", настолько ярким получился образ.

© Соцсети

В день рождения артистки "Рамблер" рассказывает, с чего начинался ее путь и чем она занимается сейчас.

Видео дня

Валентина Рубцова родилась в Макеевке Донецкой области. Актрисой она мечтала стать с детства, она выступала в детском саду и во дворе для соседей, с шести лет начала заниматься в цирковой студии, потом пришла в театральную студию. Но незадолго до экзаменов попала в аварию. С мечтой она не рассталась, а лишь отложила ее. Валентина планировала поступать в киевский вуз, но планы пришлось изменить. Когда восстановилась, ей предложили работу в двух донецких театрах, она выбрала ТЮЗ.

На следующий год Валентина Рубцова отправилась в Москву. Ее приняли в ГИТИС, но на платное отделение. Денег не было, но Валентина не растерялась, она собрала все свои награды в папочку и начала искать того, кто сможет оплатить обучение. Ей помогла мама, которая рассказала о ситуации на своей работе. Участие решил принять глава местного УВД, который и сам был многодетным отцом.

Соцсети

На третьем курсе Валентина Рубцова прошла кастинг в группу "Девочки" продюсера Игоря Матвиенко, позже он помог ей перевестись на бюджетное отделение, тем более что Валентина училась отлично. В 2003 году группа распалась, и Валентина начала работать в мюзикле "12 стульев", а затем "Кошках".

Кроме мюзиклов, Валентина Рубцова снималась в сериалах, например, "Ландыш серебристый-2", участвовала в телешоу "Слава богу ты пришел!", "Большая разница".

Звездный час для нее наступил, когда она попала в каст сериала "Универ". Ее героиня так понравилась зрителям, что было решено делать спин-офф "Универа" - сериала "СашаТаня", партнером по съемкам в котором стал Андрей Гайдулян.

После съемок актриса любит отдыхать в Сочи, на родине своего мужа Артура Мартиросяна, диджея и программиста. Они поженились в 2009 году, хотя до этого много лет встречались, а в 2011 году у них родилась дочь София. С Артуром они познакомилась на съемках, благодаря "рыжему иванушке" Андрею Григорьеву-Аполлонову.