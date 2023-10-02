От "Фабрики" до этники: как Сати Казнова стала звездой

Проект "Фабрика звезда" - стал одним из самых популярных на российском телевидении - необычный формат, молодые ребята, прекрасная Яна Чурикова в роли ведущей. Шоу смотрела вся страна и за каждого участника переживала, как за родного. Одной из участниц стала Сати Казанова.

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В день рождения артистки "Рамблер" рассказывает о том, как она стала знаменитой и чем занимается сейчас.

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Полное имя Сати - Сатаня - так ее назвал отец, которому подсказку дала его сестра. Это имя богини из адыгейского эпоса, наставницы и хозяйки. Маме такое имя не очень понравилось, но пришлось смириться. Талант дочери рассмотрел отец, который и сам занимался в ансамбле народного творчества. Когда семья переехала в Нальчик, Сати начала ходить в школу искусств, а после девятого класса поступила в музыкальное училище. Свой первый гонорар она заработала за пение в ресторане, где управляющей работала ее тетя. А после третьего курса Сати отправилась в Москву. Она поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Через год - в 2002 году - она прошла кастинг и стала участницей шоу "Фабрика звезд". Еще в процессе съемок продюсеры создали группу "Фабрика", участницами которой стали - Сати Казанова, Ирина Тонева, Александра Савельева и Мария Алалыкина. Девушки заняли второе место, уступив в финале мальчуковой группе "Корни". Но на их популярности это никак не сказалось.

С концертами они объездили всю страну. Сати пришлось даже забросить учебу, поскольку гастрольный график не позволял учиться. В 2006 году Сати решила все-таки продолжить обучение, но на этот раз поступила в ГИТИС на актерское мастерство. Кстати, она снялась в нескольких проектах как актриса, а еще участвовала в разных телепроектах. Например, "Звезды на льду", где пару ей составил фигурист Роман Костомаров.

В 2010 году Сати решилась поговорить с Игорем Матвиенко о том, что давно хочет начать сольную карьеру. Причем попросила его же стать ее продюсером. Он согласился. И певица начала выступать самостоятельно. И весьма успешно, о чем говорят музыкальные награды, победы и любовь зрителей.

В 2019 году Сати Казанова представила свой собственный музыкальный проект этнической музыки Sati Ethnica, который продолжает развивать.