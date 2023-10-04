Актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко умер из-за тяжелой болезни
Российский режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях Омский ТЮЗ.
Актер умер 2 октября. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста, а также посвятил ему показ спектакля «Герой нашего времени» на фестивале в Кемерове.
Зубенко родился в 1962 году. Окончил Иркутское театральное училище, затем играл в спектаклях Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов. С 2014 года служил в Омском театре для детей и молодежи.
Артист также запомнился своими ролями в кино, в том числе в картине Сергея Урсуляка «Тихий дон» по одноименному роману Михаила Шолохова и многосерийном фильме «Ненастье», в основу которого легло произведение современного российского писателя Алексея Иванова.