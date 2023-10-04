Актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко умер из-за тяжелой болезни

Российский режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях Омский ТЮЗ.

© Мир24

Актер умер 2 октября. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста, а также посвятил ему показ спектакля «Герой нашего времени» на фестивале в Кемерове.

Зубенко родился в 1962 году. Окончил Иркутское театральное училище, затем играл в спектаклях Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов. С 2014 года служил в Омском театре для детей и молодежи.