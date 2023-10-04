Знаменитые актеры, которые решили уйти из кино

Добиться славы в Голливуде мечтает чуть ли не каждый актер. Но в реальности далеко не все звезды решают продолжить свою актерскую карьеру после ошеломительного успеха, и причины ухода с больших экранов могут быть самыми разными.

© Кадр из сериала "Братья Джонас"

“Рамблер” решил рассказать об актерах, которые оставили кино и выбрали другой род деятельности.

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Кевин Джонас

Когда-то очень популярная группа Jonas Brothers выпускала свои хиты и снималась для канала Disney, но коллектив решил прекратить свою творческую деятельность в далеком 2013 году. Двое из участников группы, Ник и Джо, все еще продолжают сниматься в кино и заниматься музыкой. А вот старший из братьев избрал для себя другой путь. Кевин Джонас основал собственную строительную компанию под названием JonasWerner, а также создал приложение Yood. Сейчас бывший кумир молодежи живет обычной жизнью вдали от камер и воспитывает двух детей.

Кадр из сериала "Братья Джонас"

Дэнни Ллойд

Старт карьеры у Ллойда начался со съемок в фильме “Сияние”. Главная роль в фильме у знаменитого режиссера Стэнли Кубрика стала его единственным значимым появлением в кино. Ллойд решил оставить карьеру актера, и выбрал для себя путь науки. Бывший актер стал профессором по биологии, но не прекращает пробовать и другие занятия, например, фермерство.

Джек Глисон

Этого актера знают все, кто смотрел “Игру престолов”. Ошеломительный успех от роли Джоффри Баратеона не повлиял на решение Глисона завершить актерскую карьеру в возрасте 21 года. Причина ухода кроется в желании Джека получить высшее образование в области теологии и философии. Актер говорил, что увлекался актерским мастерством с самого детства, но совсем не планировал, что это станет его основным родом деятельности.

Камерон Диас

Актриса впервые продемонстрировала миру свой талант в фильме “Маска”, разделив кадр со знаменитым Джимом Керри. Впоследствии она принимала участие и в других картинах, но решила оставить съемки в 2014 году. Сейчас актриса занимается писательством. Она выпустила две книги, которые не остались без внимания – “Книга о теле” и “Книга о долголетии”. В них Диас делится секретами поддержания фигуры, которые помогают ей всегда быть в форме.

Скандар Кейнс

Практически все звезды, сыгравшие в “Хрониках Нарнии”, ушли с больших экранов. Исключением не стал и Скандар Кейнс, который решил посвятить свою жизнь политике. Бывший актер занял статус советника в парламенте, и сейчас активно занимается политической деятельностью.