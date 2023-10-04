$99.27+0.79104.06+0.19

Знаменитые актеры, которые решили уйти из кино

Добиться славы в Голливуде мечтает чуть ли не каждый актер. Но в реальности далеко не все звезды решают продолжить свою актерскую карьеру после ошеломительного успеха, и причины ухода с больших экранов могут быть самыми разными.

Знаменитые актеры, которые решили уйти из кино
© Кадр из сериала "Братья Джонас"

“Рамблер” решил рассказать об актерах, которые оставили кино и выбрали другой род деятельности.

Видео дня

Кевин Джонас

Когда-то очень популярная группа Jonas Brothers выпускала свои хиты и снималась для канала Disney, но коллектив решил прекратить свою творческую деятельность в далеком 2013 году. Двое из участников группы, Ник и Джо, все еще продолжают сниматься в кино и заниматься музыкой. А вот старший из братьев избрал для себя другой путь. Кевин Джонас основал собственную строительную компанию под названием JonasWerner, а также создал приложение Yood. Сейчас бывший кумир молодежи живет обычной жизнью вдали от камер и воспитывает двух детей.

Кадр из сериала "Братья Джонас"

Дэнни Ллойд

Старт карьеры у Ллойда начался со съемок в фильме “Сияние”. Главная роль в фильме у знаменитого режиссера Стэнли Кубрика стала его единственным значимым появлением в кино. Ллойд решил оставить карьеру актера, и выбрал для себя путь науки. Бывший актер стал профессором по биологии, но не прекращает пробовать и другие занятия, например, фермерство.

Кадр из фильма "Сияние"

Джек Глисон

Этого актера знают все, кто смотрел “Игру престолов”. Ошеломительный успех от роли Джоффри Баратеона не повлиял на решение Глисона завершить актерскую карьеру в возрасте 21 года. Причина ухода кроется в желании Джека получить высшее образование в области теологии и философии. Актер говорил, что увлекался актерским мастерством с самого детства, но совсем не планировал, что это станет его основным родом деятельности.

Кадор из сериала "Игра престолов"

Как голливудские актеры любят разыгрывать друг друга

Камерон Диас

Актриса впервые продемонстрировала миру свой талант в фильме “Маска”, разделив кадр со знаменитым Джимом Керри. Впоследствии она принимала участие и в других картинах, но решила оставить съемки в 2014 году. Сейчас актриса занимается писательством. Она выпустила две книги, которые не остались без внимания – “Книга о теле” и “Книга о долголетии”. В них Диас делится секретами поддержания фигуры, которые помогают ей всегда быть в форме.

Кадр из фильма "Маска"

Скандар Кейнс

Практически все звезды, сыгравшие в “Хрониках Нарнии”, ушли с больших экранов. Исключением не стал и Скандар Кейнс, который решил посвятить свою жизнь политике. Бывший актер занял статус советника в парламенте, и сейчас активно занимается политической деятельностью.

Кадр из в фильма «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и платяной шкаф»
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости