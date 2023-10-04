"Человеку – 87. Она дико волновалась. Когда мы представляли кино за кулисами, она назначила меня ответственной за выпуск артистов на сцену. Я лично видела, как Светлана Сергеевна несколько раз прочитала молитву и перекрестилась. Она очень-очень трепетно относится к тому, как примут ее кино, потому что для нее это очень важно", - пояснила Макеева.