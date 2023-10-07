Актеры, которые отказываются от каскадеров

Некоторые актеры готовы на многое, чтобы отыграть свою роль на все сто. Поэтому они отказываются от каскадеров и стараются самостоятельно совладать со сложными трюками. “Рамблер” собрал подборку из самых смелых актеров, которые соглашаются на безумные идеи и бросают вызов самим себе.

© Кадр из фильма "Иностранец"

Киану Ривз

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Этот актер славится своей скромностью, поэтому свое участие в боевиках, езду на мотоцикле и прыжки со страховкой он за смелость не принимает. Ривз считает, что актер должен самостоятельно справляться с трудными эпизодами, ведь это его работа. Киану рассказывал, что прыгал с небоскреба порядка двадцати раз, чтобы получить идеальный дубль. Да и проблем с тем, чтобы вылететь из машины на полной скорости, у актера нет.

Том Круз

Трюки, которые выполняет этот актер, могут быть не под силу даже опытным каскадерам. Поклонникам Круза кажется, что у него отсутствует чувство страха. Иначе как можно объяснить его желание самостоятельно лететь на вертолете, держась одной рукой, бежать вниз по небоскребу и прыгать на мотоцикле в бездну? Во время съемки последнего эпизода у актера даже не было страховки, единственное, что могло спасти ему жизнь – парашют, который нужно успеть открыть за шесть секунд. Круз признается, что экстрим его воодушевляет, и он с трудом сдерживает улыбку, когда делает что-то опасное.

Джеки Чан

Актер пользуется большим уважением у зрителей как раз за то, что выполняет все свои трюки в кино самостоятельно. Некоторые из них довольно опасны, во время съемок актер постоянно сталкивается с ушибами и переломами. В какой-то момент опасных трюков с участием Джеки Чана стало так много, что страховые компании выдвинули актеру запрет на пользование их услугами. С возрастом Джеки Чан поумерил свой пыл, но он до сих пор остается таким же активным и улыбчивым, как в более молодые годы.

Дэниел Крэйг

Актер получил роль Джеймса Бонда в то время, когда франшиза находилась на этапе преобразования. Поэтому Крэйгу не оставалось ничего другого, кроме как взять на себя выполнение всех опасных трюков, так как компания на тот момент не могла себе позволить нанять каскадеров на опасные сцены. На его счету множество авто погоней и боевых сцен. В одной из них он даже потерял два передних зуба, потому что коллега по площадке, который играл террориста, случайно выбил их в процессе съемок.