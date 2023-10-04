"Ген жизнелюбия я заполучил от мамы и папы". Интервью с Игорем Верником

60-летие отмечает один из самых обаятельных артистов — Игорь Верник. Его невозможно представить без фирменной улыбки, ставшей его визитной карточкой. «Вечерняя Москва» узнала, что наполняет жизнь артиста радостью.

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В этом году у Игоря Верника двойной юбилей. Одиннадцатого октября он отметит свое 60-летие, а в конце месяца начнутся торжества в честь 125-летия его родного театра МХТ им. А. П. Чехова. Накануне дня рождения, 10 октября, артист сыграет в премьерном спектакле «Маскарад с закрытыми глазами» режиссера Петра Шершевского.

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— Игорь, с каким чувством вы шагнули в новый сезон?

— С прекрасным. В день сбора труппы в начале сентября я пришел в МХТ жадным до работы. Хотя до этого уже неделю как репетировал. Мы встретились чуть раньше, стали трудиться над постановкой спектакля «Маскарад с закрытыми глазами». Это сложносочиненная, многослойная история о том, как цивилизованный, образованный, оснащенный культурным кодом и знаниями человек может бороться с демонами и бесами, которые разрывают его изнутри и снаружи. Это не только история о любви, страдании и о принятии, а нечто большее. Мне досталась роль главного героя — Евгения Арбенина. Роль — мечта...

— А какая сейчас атмосфера царит в вашем театральном мире?

— Мы всегда искренне рады видеть друг друга. Уверен, что сыграть это невозможно. Хотя считается, что артисты могут исполнить все что угодно. Я с большим удовольствием пообщался с друзьями-коллегами. Особенно с актрисами. Все мои объятия и поцелуи достались им. У некоторых есть неверное представление о театре, что здесь полно зависти. Но когда актеры самодостаточны и талантливы и есть немало ролей, такое чувство точно не возникнет. В МХТ мы все — единомышленники. Живем дружной, творческой семьей. И я хочу пожелать каждому из нас много интересной работы. Ее заслуживают все.

— У вас она наверняка есть и вне театра?

— В целом да. Начинаются съемки двух интересных проектов. Один — времена ХVIII века. Второй — современный. Еще я возобновил авторские вечера. Они прошли на разных площадках в столице, поступают предложения и из других городов. Меня к этому давно все подбивали, говорили: «Игорь, ты пишешь стихи и песни, но все только для друзей и близких». Такого Игоря Верника действительно мало кто знал. Но ситуация изменилась. И у меня всегда есть хороший контакт с залом. Писать я начал очень давно, стихотворений накопилось немало, я даже не считаю сколько: и ироничные, и дерзкие, и лирические. Имеются и поэмы.

— 11 октября у вас юбилей. Дать 60 лет Игорю Вернику невозможно. Внешность и поведение абсолютно не соответствуют возрасту.

— Ощущения на тот или иной возраст — субстанция относительная. У нас с моим братом Вадимом родители были бесконечными жизнелюбами, влюбленными в свое дело, в друзей, в людей. И всегда царил позитив. Мне кажется, что этот ген жизнелюбия я заполучил от мамы и папы, и он потрясающий — такой строительный материал, который дает возможность построить себя и внутренне, и внешне. Я всем желаю при любых обстоятельствах сохранять жизнелюбие, веру в прекрасное и доброе. И еще я бы хотел сказать несколько слов о Москве, в которой родился. В начале сентября был День города. И я от души поздравляю всех москвичей и гостей с 876-летием столицы России. Мы живем в самом прекрасном и красивом месте. Я иногда достаю телефон и начинаю снимать. Бесконечно бурлящая жизнь Москвы лично меня всегда радует. И, конечно, есть куда сходить.

— Вы наверняка бываете и в других столичных театрах, помимо родного. Есть ли у вас любимые постановки?

— Очень сложно выбирать. Но, наверное, одно из сильнейших впечатлений произвела на меня «Двенадцатая ночь» с Мариной Нееловой в «Современнике». Я был просто ошарашен ее игрой. Еще отмечу спектакль, когда-то шедший в Театре на Таганке, — «Десять дней, которые потрясли мир» с Владимиром Высоцким в роли Керенского.

И хорошо помню, когда на 4-м курсе Школы-студии МХАТ я смотрел комедию «Тартюф», поставленную Анатолием Эфросом в 1981 году. Там играли Александр Калягин, Станислав Любшин, Юрий Богатырев и другие замечательные артисты. Это было что-то запредельное, какое-то пиршество юмора и фантазии. Что творилось в зале и на сцене — не передать словами. Эмоций — море.

— Как вы отдыхаете и от чего получаете удовольствие?

— Этим летом я отказался от всех видов работ на целый месяц. Давно такого себе не позволял. А сейчас решил, что на до выдохнуть. Отдых — это ведь тоже импровизация. Мы с женой обожаем путешествовать. Каждую поездку, конечно, обсуждаем. Только Наталья (жена Игоря Верника. — «Вечерняя Москва») все любит спланировать, а я предпочитаю импровизировать.

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