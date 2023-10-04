Жигунов оценил продолжение «Гардемаринов»

«В последние дни звонит много прессы по поводу премьеры «Гардемаринов» с вопросом, что я по этому поводу думаю?Отвечаю сразу всем: 1. Я вообще про это не думаю. 2. Уважение к зрителю — это умение вовремя остановиться», — заявил Жигунов.

«МУЗ-ТВ» сообщает, что между Жигуновым и режиссером новой части есть давний конфликт. Все началось со слов Дружининой, которая заявила, что «создала» образ Саши Белова. В ответ на это актер язвительно заявил, что готов снять свое имя с титров в пользу режиссера. Дружинина парировала тем, что Жигунов ей не интересен, так как она его не знает.