Актриса Янина Студилина рассказала про свою новую роль
Во втором сезоне популярного сериала зрителей ждет появление новых ярких персонажей. Одним из таких будет адвокат Ольга, которую сыграла наша землячка Янина Студилина.
В России 16 октября на одном из телеканалов выходит продолжение авантюрной комедии с Владимиром Сычёвым и Максимом Лагашкиным «Бедный олигарх» производства Кинокомпании Братьев Андреасян.
Во втором сезоне резко потерявший своё состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решёткой. Борьба с местными бандами, бесконечные попытки побега и открытая война с надзирателем – бедного олигарха ждут новые трудности на пути возвращения к прошлой жизни.
В финале первого сезона олигарх Виктор Гнида и его дворецкий Адам сумели решить проблему санкций и подготовили путь отхода в Россию. По крайней мере, им так казалось. Однако хитрый план «переписать всё имущество на дворецкого» не мог пройти мимо британских властей. Поэтому так просто улететь из Лондона у главных героев не получается: их вертолёт окружает английский спецназ, который задерживает Виктора и Адама, чтобы отправить их за решётку.
Во втором сезоне зрителей ждёт появление новых ярких персонажей. Одним из таких будет адвокат Ольга, которую сыграла наша землячка Янина Студилина.
- Янина, опишите вашу героиню?
- Когда получила сценарий, сразу поняла, что мне очень симпатична моя героиня. Она адвокат, молодая, целеустремленная, очень положительная и правильная! Оказавшись в Компании бедного олигарха и его дворецкого, она оказывается очень смекалистой и, по сути, спасает их, за что получает приглашение сбежать с ними в следующий сезон! Но всех подробностей не хочу рассказывать, смотрите ТНТ, и все узнаете. Не обойдется и без любви …
- Какие впечатления остались у вас от съемочного процесса?
Съемки пролетели как одно мгновение. Смен было немного, а работа с такими мастерами как Владимир Сычев и Максим Лагашкин доставила только положительные эмоции.
- Расскажите, почему зрителю стоит посмотреть сериал «Бедный олигарх»?
Мне кажется, зрителям нравятся легкие, веселые сериалы. Они дают людям возможность немного выдохнуть после работы и улыбнуться. Первый сезон я посмотрела с удовольствием, надеюсь, зрителям понравится и наш второй сезон.
- Янина, вы родились и прожили какое-то время в Омске. Что еще вас связывает с нашим городом?
- Все верно, я родом из Омска. Достаточно в раннем возрасте перебралась с родителями в Москву, но в Омске живет моя бабушка и двоюродная сестра. Помимо этого, я давно дружу с омской хоккейной командой «Авангард» и рада забежать на новую прекрасную «G-Drive Арену» и поддержать любимый клуб. Сейчас у нас с Театром много гастролей и я бы очень хотела в следующем году привезти свои спектакли и в Омск. 16+
Фото: телеканал ТНТ