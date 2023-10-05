Королева театра и кино: 80 лет назад родилась Инна Чурикова
Ее без преувеличения считают одной из величайших актрис, которой с блеском удавалось перевоплощаться в самых разных персонажей – от Бабы-яги до английской королевы. Сегодня 80 лет со дня рождения Инны Чуриковой. На ее счету десятки ролей в кино, на протяжении полувека она была примой театра «Ленком», передает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.
Представить в этой роли кого-то еще невозможно, не потому что режиссером спектакля о Елизавете II был муж актрисы Глеб Панфилов. Инна Чурикова не просто походила на королеву, она была ей – такая же хрупкая и утонченная, но при этом сильная и глубокая. В свои 75 она с легкостью выдерживала два часа на сцене, ни на секунду не отпуская зал.
Ее лицо называли неканоничным. При поступлении в Щукинское училище экзаменаторы так и сказали девушке: внешность не та. Тогда юная Инна поступила в училище имени Щепкина. Там в нее поверили. На последнем курсе свои недостатки Чурикова обратила в преимущества. Ее Марфуша из сказки «Морозко» получила всенародную любовь.
Она снималась у Тодоровского, Меньшова, Захарова и других известных режиссеров. Но предпочтение всегда отдавала одному – своему супругу. Он же подарил ей образ еще одной сильной женщины – Жанны д'Арк. На съемках картины «Начало» начался их роман длиной в 52 года. На двоих они делили и жизнь, и награды. «Главный мой режиссер – Глеб Панфилов, который является моим любимым человеком. Я объективно считаю его талантливым режиссером», – рассказывала народная артистка СССР Инна Чурикова.
Героини Чуриковой всегда были многогранны. Несгибаемая Васса Железнова у нее чувствующая. В «Курьере» – любящая мать, уставшая, но не желающая ставить на себе крест после развода. Еще были десятки потрясающих постановок в театре. «Чайка», «Аквитанская львица» и другие спектакли с участием актрисы вошли в золотой фонд «Ленкома». Актрисы не стало в январе 2023 года. Через полгода из жизни ушел и ее любимый режиссер.