Актриса Милославская призналась, что чувствует себя куклой на съемках сериалов

"Можно примерять все эти костюмы, вуали, шляпки. Тут, наверное, что-то девчачье мной движет: я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают. Ну и еще, конечно, тут захватывающие истории, которые тоже можно на себя "примерить" и пожить, почувствовать себя в этих предлагаемых обстоятельствах", - отметила Милославская.