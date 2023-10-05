Варлей призвала «не мусолить» фамилии уехавших из России артистов

«Не люблю мусолить фамилии. Это неправильно. Это дополнительная реклама. Сейчас в интернете только посмотрите — [певица Алла] Пугачева, Пугачева, Пугачева, [певица Лайма] Вайкуле, Вайкуле, Вайкуле, [ведущий Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Галкин, Галкин», — сказала артистка.