Путин наградил Гошу Куценко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Владимир Путин подписал указ о награждении актера Гоши Куценко орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Куценко Юрия Георгиевича - артиста государственного учреждения культуры города Москвы "Государственный академический театр имени Моссовета", - говорится в указе.
Тем же указом награды удостоена Татьяна Шатилова, народная артистка России, актриса Российского академического молодежного театра.
Справка "РГ"
Гоша Куценко - актер театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист, общественный деятель. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в 1967 в Запорожье, в 1988 году переехал в Москву, где поступил сначала в МИРЭА, а потом, не доучившись, - в Школу-студию МХАТ. Получил известность благодаря ролям в фильмах "Мама, не горюй" и "Антикиллер". Также снимался в "Ночном дозоре", "Турецком гамбите", комедии "Любовь-морковь" и других лентах. На его счету - 180 киноработ.
Татьяна Шатилова - советская и российская актриса. Народная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка РСФСР. Родилась в 1947 году. Зрителям знакома по ролям в сериалах "Ранетки", "Голубка", "точка кипения" и другим. Играет в РАМТе с 1967 года.