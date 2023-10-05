Путин наградил Гошу Куценко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Куценко Юрия Георгиевича - артиста государственного учреждения культуры города Москвы " Государственный академический театр имени Моссовета ", - говорится в указе.

Справка "РГ"

Гоша Куценко - актер театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист, общественный деятель. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в 1967 в Запорожье, в 1988 году переехал в Москву, где поступил сначала в МИРЭА, а потом, не доучившись, - в Школу-студию МХАТ. Получил известность благодаря ролям в фильмах "Мама, не горюй" и "Антикиллер". Также снимался в "Ночном дозоре", "Турецком гамбите", комедии "Любовь-морковь" и других лентах. На его счету - 180 киноработ.