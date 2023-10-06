Раскрыта сумма гонорара Меган Маркл за съемки в сериале «Форс-мажоры»

Меган Маркл получила желанную актёрскую славу после того, как снялась в популярной юридической драме «Форс-мажоры». Сериал мгновенно полюбился публике и стал настоящим хитом, а роль умной и соблазнительной Рэйчел Зейн не только принесла герцогине успех, но и хорошую прибыль. Именно после этого прорыва личный блог Сассекской The Tig также стал набирать большое количество фолловеров, что, безусловно, радовало Меган.

© Кадр из сериала

Маркл приняла участие в съёмках более 100 эпизодов на протяжении 7 сезонов, что действительно является внушительным результатом. Более того, сейчас сериал от USA Network обрёл вторую жизнь на стриминговой платформе Netflix, а это значит, что он снова работает на популярность и актуальность герцогини. Также «Форс-мажоры» транслируются на потоковом сервисе NBA Peacock, что, безусловно, играет актёрам на руку.