Три раза сидел в тюрьме: судьба звезды «Белого солнца пустыни» Николая Годовикова

Николай Годовиков стал известен благодаря своей роли Петрухи в культовом советском фильме "Белое солнце пустыни". Однако, несмотря на успех, достигнутый в этой картине, его жизнь после съемок не сложилась лучшим образом. Ему пришлось столкнуться с нищетой, предательством и даже провести несколько лет в тюрьме.

© Кадр из фильма

Молодым юношей Годовиков мечтал о блестящей актерской карьере и светлом будущем. Его первая роль в известном фильме "Республика ШКИД", где он сыграл беспризорника, привлекла внимание самого Владимира Мотыля. Этот успех привел к новой роли в фильме "Женя, Женечка и «катюша»".

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Николай был в восторге, ведь его пригласил один из самых талантливых режиссеров. Однако вскоре произошла несчастная случайность. Во время репетиции одной из сцен фильма Годовиков серьезно травмировал ногу. Это привело к операции и долгому восстановлению. Николаю показалось, что его карьера актера придется забыть, так как рана слишком долго затягивалась.

Годовиков столкнулся с проблемой нехватки денег, пришлось устраиваться на работу на завод. Однако вскоре ему поступил звонок с предложением сняться в «Белом солнце пустыни». Молодой актер явился на съемочную площадку с разбитым лицом. Травмы он получил из-за своей неосторожности в попытках оседлать лошадь. Однако в гримерке его быстро привели в порядок.

После съемок в киноленте Годовиков прошел службу в армии, обзавелся супругой, которая вскоре родила ему дочь. После демобилизации предложения сняться в кино поступать перестали, и Николаю пришлось браться за любую работу, лишь бы прокормить свою семью. Все усилия оказались тщетными, поскольку вскоре ему был объявлен приговор «тунеядство». Никто из влиятельных лиц из сферы кино не заступился за Николая, ему пришлось отсидеть в одной из самых «беспредельных» зон – Яблоневке.

Хотя Годовиков не испугался и готов был постоять за себя во что бы то ни стало, ему улыбнулась удача. Местный авторитет заступился и запретил кому-либо его трогать. Так без особых происшествий молодой актер и отмотал свой первый срок.

Вышедший на волю Николай узнал, что жена его бросила, а друзья оказались предателями. Он получил направление на новую работу, но здесь его ожидали новые проблемы. Чтобы снять жилье в общежитии, необходимо было сделать прописку и стать на учет в военкомате. А для постановки на учет необходима прописка. Замкнутый круг.

Годовиков познакомился с ворами-рецидивистами и встал на путь преступника, поскольку криминальное общество его приняло куда лучше, чем государство. Во время первой же попытки совершить кражу его вместе с сообщниками и «замели». Новое наказание для «Петрухи» - 4 года тюрьмы под Вологдой.

Боясь снова взяться за старое, Годовиков после выхода на волю не показывался на глаза криминальным знакомым. И внезапно у него появился шанс снова продемонстрировать свой актерский талант. К его удивлению возвращение приняли с восторгом. Однако новая роль в фильме «Взрыв по заявке» едва не стоила ему жизни. Из-за ошибки пиротехника, которая была своевременно замечена, Николай мог сильно пострадать.

Жизнь налаживалась: работа в кино, товарищи, новая любовь. В 1989 году Николай и Римма сыграли свадьбу, а вскоре у супружеской четы родился сын. Но со временем его актерская популярность стала угасать, бороться за роли стало все сложнее. Из-за недостатка средств приходилось искать подработку. Нищета привела к тому, что супруга выставила Годовикова за дверь и ему пришлось вести жизнь бомжа.

Бывшему актеру ничего не оставалось, кроме как вновь связаться с криминальным миром. Но новые сообщники подставили его, а срок пришлось мотать во Владимире. Еще находясь в СИЗО Николай познакомился с Майклом – местным криминальным авторитетом с настоящим именем Михаил Шапкин. Как утверждает сам Годовиков, Шапкин ему здорово помог после зоны.

Выйдя на волю «Петруха» встретил свою настоящую судьбу – Людмилу, которую Николай называл своим «ангелом-хранителем». Именно с ней ему было суждено прожить немалую часть жизни и наконец обрести свое счастье. Вскоре он нашел хорошую работу и даже получил небольшую роль в спектакле. Людмила помогла Годовикову снова начать верить людям и по-настоящему радоваться жизни.