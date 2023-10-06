Как живет звезда «Обитаемого острова» Степанов

Актер Василий Степанов известен зрителям благодаря фильму «Обитаемый остров».

© Кадр из фильма «Обитаемый остров»

Сейчас он не снимается в кино. Кроме того, артист пропал из поля зрения общественности и СМИ из-за проблем со здоровьем.

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Что об этом известно?

Чем известен Василий Степанов

Василий Степанов родился 14 января 1986 года в Москве в семье учительницы и милиционера. У него есть старший брат Максим.

Степанов плохо учился. После школы он поступил в техникум физической культуры и спорта, там будущий артист получил специальность учителя физкультуры. Вскоре ему захотелось уйти из спорта, он поступил в юридический институт, но из-за частых прогулов его отчислили.

Друзья видели в Степанове актерский талант и настаивали на том, чтобы он пошел в театральный вуз. Поэтому он поступил в Щукинское училище на курс к Владимиру Поглазову.

Как Степанов попал в проект «Обитаемый остров»

На первом курсе Василий Степанов познакомился с Павлом Каплевичем, который руководил кастингом актеров для «Обитаемого острова». Он назначил встречу Степанова и режиссера Федора Бондарчука. Артист получил роль главного героя картины Максима Каммерера.

Позже Бондарчук рассказывал, что Степанов ничем не удивил во время съемок, кроме привлекательной внешности. По его словам, актерская работа юноши оставляла желать лучшего — спасало мастерство монтажеров. Кроме того, режиссеру не понравилась речь Степанова, поскольку он заикался. В итоге героя переозвучивал Максим Матвеев.

Среди всех фильмов, которые были сняты в России в 2008 году, «Обитаемый остров» оказался самым успешным в прокате. По итогам года кассовые сборы картины составили $ 21,8 млн, она вошла в список лучших кинолент Европы. В 2009 году вышло продолжение — «Обитаемый остров: Схватка».

Как складывалась карьера Степанова после «Обитаемого острова»

Спустя два года после премьеры «Обитаемого острова» зрители увидели Василия Степанова на театральной сцене — он сыграл в постановке «Вероника решает умереть».

Кроме того, актер также пробовал себя в качестве телевизионного ведущего. В 2011 году вел шоу «Давно не виделись» на канале «ТВ Центр».

После этого он исполнил эпизодическую роль в картине «Мой парень — ангел». Потом наступил творческий перерыв.

Куда пропал Василий Степанов

В конце 2016 года Василий Степанов снова начал сниматься, в соцсетях появились фото со съемок картины «Несокрушимый». Однако незадолго до Нового года артист получил травму: поднимаясь по лестнице, он поскользнулся и упал. Врачи диагностировали перелом тазобедренной кости и двух позвонков. Тогда актеру пришлось заново учиться ходить.

В 2018 году Степанов снялся в картине «Кто следующий, мечтатели?». В эпизодической роли там также появился его младший брат Максим.

В 2014-м актер в эфире шоу «Говорим и показываем» признался, что после участия в фильме Бондарчука на него свалились многочисленные беды: болезни, безденежье и долги. По словам Степанова, его не брали на работу даже курьером или продавцом-консультантом, поскольку боялись, что поклонники будут посещать магазин только для того, чтобы взять у него автограф.

Чем болен Василий Степанов

Когда Василий Степанов впал в депрессию, то ему помогли родители, которые обратились к специалистам за медицинской помощью. Чтобы оплатить дорогостоящий курс лечения, им пришлось взять кредит. Актер позже мыл троллейбусы по ночам, чтобы помочь выплатить долг.

Спустя время на звезду «Обитаемого острова» обрушился новый недуг — у него оторвался тромб в левой ноге, из-за чего он чуть не умер. Ему спасла жизнь вовремя проведенная операция.

В 2017 году стало известно, что Степанов выпал из окна квартиры на пятом этаже. Он получил множество травм и переломов. Тогда его поместили в психиатрическую больницу для обследования. В итоге выяснилось, что Степанов увидел за окном кошку, которая повисла на карнизе, и решил помочь животному, но не удержался на козырьке.

Спустя время СМИ писали, что артисту диагностировали шизофрению. Он получил третью стадию инвалидности.

Сейчас Степанов продолжает вести непубличный образ жизни. В 2023 году его брат сообщил, что звезда «Обитаемого острова» занимается дачей и огородом.

«Он не снимается, его не зовут по понятным причинам. Да и у него самого угас интерес этой профессии. Сейчас он занимается дачей, огородом. Вот как раз в выходные отвозил его за город. Еще за отцом ухаживает — он пожилой. Девушки у него нет. В общем, брат живет как обычный человек не из мира гламура», — сказал он KP.RU.

По словам брата, актера теперь воспринимают как больного, а не личность.