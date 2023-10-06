У Криса Хемсворта есть риск развития болезни Альцгеймера
Голливудский актер Крис Хемсворт, который прославился благодаря исполнению роли Тора в фильмах Marvel, уделяет особое внимание своему здоровью. Как сообщает Центральная Служба Новостей со ссылкой на зарубежные СМИ, результаты генетического теста на болезнь Альцгеймера стали для 40-летнего актера настоящим испытанием.
Последний год принес Хемсворту неожиданное открытие: у него найдены две копии гена APOE e4, что указывает на увеличенный риск заболевания. Эта информация глубоко потрясла актера. Несмотря на активные физические тренировки, Крис основное внимание стал уделять заботе о своем мозге и осознанности.
Медицинские специалисты рекомендовали ему не уменьшать физические нагрузки, обеспечивать качественный сон, а также включать в режим сауну и упражнения для развития ума. Хемсворт адаптировал свою программу тренировок, уделяя основное внимание кардио. Эти обстоятельства также заставили актера более глубоко задуматься о будущем своей семьи и детях.