Почему Бондарчук женился на Паулине Андреевой

Лет семь назад имя Паулины Андреевой было известно только отъявленным театральным гурманам. Сегодня Паулина, которая 12 октября отметит 35-летний юбилей, – абсолютная знаменитость. Правда, некоторые полагают, что своим успехом она обязана не столько своим талантам, сколько успешному замужеству. Хотя и признают: чтобы завоевать сердце Фёдора Бондарчука, всё же надо было обладать определёнными способностями. Как удалось девочке из провинции покорить столицу и одного из её самых завидных женихов?

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Под чужим именем

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Если верить официальной биографии второй супруги Фёдора Бондарчука, то Паулина Андреева родилась в Санкт-Петербурге, её детство и юность прошли на Васильевском острове, где и жила семья, в которой, кроме самой будущей знаменитости, росли ещё два младших брата.

Но на деле Паулина, настоящее имя которой Екатерина, родом из Ростова-на-Дону. После развода её отец уехал жить в Питер, а Катя с мамой остались в родном городе. Несмотря на развод, Паулина сохранила тёплые отношения с отцом и подружилась с его новой семьёй.

После окончания школы Катя-Паулина поступила на факультет журналистики в Питерский университет. На этом настояла её мама, которая поначалу без восторга отнеслась к мечтам дочери о сцене. Здесь Андреева тут же сменила имя и удалила в соцсетях всех знакомых и друзей из прежней жизни.

То, что журналистика – это не её, Паулина поняла уже на втором курсе института и, ничего не сказав родителям, рванула в Москву, где с первого раза поступила в школу-студию МХТ. Новая во всех отношениях жизнь ознаменовалась первой серьёзной влюблённостью – Паулина увлеклась однокурсником Виктором Хориняком.

Правда, Виктор был женат, но это не мешало парочке ходить за ручку по институту и всюду появляться вместе. Но после окончания школы-студии эти отношения закончились.

Однокурсники предполагали, что жена Хориняка, узнав о романе мужа, поставила его перед выбором. По другой версии, инициатором разрыва была Паулина – у неё разгорелся новый роман.

А это «Оттепель»…

На третьем курсе Паулина сыграла небольшую роль в постановке Театра Табакова пьесы «Околоноля». Именно там, предположительно, её и заметил давний ученик Табакова Владимир Машков.С его подачи выпускницу школы-студии МХТ взяли работать в сам театр.

Злые языки утверждают, что отношения с прославленным актёром принесли ей не только место в главном театре страны, но и эпизод в сериале «Оттепель», с которого и началась кинокарьера несостоявшейся журналистки. Говорят, Тодоровский сначала не хотел брать в сериал начинающую актрису. Но, поддавшись уговорам Машкова, нашёл для его протеже эпизодическую роль певицы Дины, которая исполняла ставшую хитом песню «Оттепель».

Затем Машков добился, чтобы Паулину взяли в сериал «Григорий Р», где сам играл главную роль. Так ей досталась роль жены Феликса Юсупова Ирины.

Съёмки проходили в Питере и, по словам сотрудников съёмочной группы, после окончания смены Андреева отправлялась ночевать не к отцу, а в гостиницу «Астория», где жил Машков.Разумеется, в своей постановке спектакля «№13D» Машков Андрееву занял, дав ей роль секретарши. По этой роли красавица Паулина весь спектакль металась по сцене в одном корсете и чулках.

Молоденькие актрисы до сих пор с завистью вспоминают, как на один из дней рождения Паулины Машков усыпал розами дорогу от входа в театр до сцены.

«Она прошла по этим цветам, совершенно очарованная, вошла в зрительный зал на репетицию, а тут открылся занавес, и актёры начали её поздравлять», – вспоминала одна из актрис.

Машков репетировал это шоу втайне от Андреевой, по вечерам. Никому до этого он таких сюрпризов не устраивал.

Как-то, зайдя вместе с Паулиной в излюбленное многими мхатовцами кафе «Академия», где собрались многие его коллеги, включая самого Табакова с женой Мариной Зудиной, Машков, обнимая Андрееву за талию, весело объявил: «Это моя девушка».В беседах с друзьями Машков говорил, что с Паулиной ему легко. А злые языки утверждали, что Андреева удерживается рядом с ним только благодаря тому, что закрывает глаза на другие увлечения влюбчивого актёра, который к тому же ещё и был женат.Однако конец отношениям, похоже, положил совсем не Машков.

Шальной ангел

Говорят, 47-летний Фёдор Бондарчук впервые увидел 27-летнюю Паулину как раз в том спектакле «№13» и сразу же потерял от неё голову.

«Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау! Это было сильное впечатление», – признавался позже Бондарчук.

Поначалу он свои чувства старался скрывать. Правда, на записи программы «Кино в деталях», куда Бондарчук как автор и ведущий пригласил Паулину Андрееву, он смотрел на неё с нескрываемым восторгом.

«Никакая Паулина не специальная – она шикарная, и всё!» – поделился он потом впечатлениями от записи.

Судя по всему, влюблённый Бондарчук, готовый даже бросить к ногам Паулины свой считавшийся идеальным брак, показался ей более перспективным избранником, нежели Машков. А может, она и в самом деле увлеклась импозантным режиссёром, считавшимся эталоном элегантности.

Около года Бондарчук метался между семейным долгом и новой любовью. В итоге последняя победила. И Бондарчуки публично объявили о разводе.

Сразу после этого Бондарчук с Паулиной принялись готовиться к свадьбе. Однако поднявшаяся в прессе шумиха, по словам директора Андреевой, напугала актрису, и она отменила торжество.По другой версии, повременить со свадьбой попросил Бондарчук – его сын Сергей не принял новую папину избранницу и даже пообещал прекратить с ним общаться.

Бондарчук демонстрировал свою любовь, не стесняясь. Во время одного из деловых ужинов со знакомым режиссёром, на который Фёдор пришёл с Андреевой, он при всех грел ей ноги руками. Время от времени Фёдор целовал руки Паулины.

«Шикарная женщина! И моя», – с гордостью говорил Бондарчук. А она по просьбе Фёдора называла его «мой мужчина».

Сама Паулина тогда признавалась, что он настолько идеально себя ведёт, что она ждёт какого-то подвоха:

«Ну не может быть таким идеальным мужчина, поэтому я жду, что он где-нибудь да накосячит!»

Однако Бондарчук её тревог не оправдал. И в 2019 году пара отправилась под венец.

Торжество, место и время которого тщательно скрывали от журналистов, выдалось бесконечно пышным и пафосным – регистрация в Юсуповском дворце, банкет на 200 человек, два свадебных платья и т. д.

Известный продюсер, который был дружен и с предыдущей семьёй жениха, заявил, что никогда не видел его таким счастливым.

«Могу сказать точно – встреча с Паулиной изменила его жизнь. К лучшему. Пользуясь кинематографической терминологией, произошёл переход из чёрно-белой в цветную жизнь», – написал он.

Светлану Бондарчук тогда это заявление очень задело. Однако многие, кто давно знает её бывшего мужа, признают, что рядом с Паулиной Фёдор и в самом деле стал счастливее.

«Света не понимала его сложную нервную организацию. А Паулина, видимо, прирождённый психолог. С ней брат стал как новенький», – делилась с журналистами старшая сестра режиссёра Наталья Бондарчук.

Несмотря на обретение статуса законной жены, Паулина не спешит делиться подробностями семейного счастья. Ни совместных фото со звёздным супругом, ни откровенных постов в соцсетях. Совместные выходы в свет, и те редкость.

Даже грядущее прибавление семейства она до последнего хранила в тайне.

«Иван Фёдорович Бондарчук» – лаконично написала она в соцсети после рождения сына в 2021 году.

«Я жадная до своей личной жизни. Где я живу, с кем, как – это всё моё-моё, не отдам никому», – объясняет Паулина.

…Недавно прошла премьера сериала «Актрисы» – второго, снятого по её сценарию. Его режиссёром, как и первого, «Псих», стал Фёдор Бондарчук. Причём играть главную роль в «Актрисах» Паулина отказалась и предложила мужу взять Светлану Ходченкову, чем вызвала у него несказанное уважение.

Она понимает, что не вызывает у многих коллег ни доверия, ни любви. Но, похоже, это её не сильно тревожит.

…«Нам всем хочется, чтобы нас любили, но очень опасно начать по этому поводу стараться. Внутренняя свобода в том, чтобы быть собой», – делилась в одном из немногочисленных интервью супруга Фёдора Бондарчука.