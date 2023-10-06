Джессика Лэнг уходит из кино: лучшие роли актрисы

По словам 74-летней актрисы, она больше не будет сниматься, потому что в Голливуде сейчас прибыль ставится выше творчества.

© Кадр из фильма «Голубое небо»

Джессика Лэнг, несомненно, одна из лучших актрис, когда-либо украшавших большой и малый экраны.

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Снявшись более, чем в 40-а фильмах, начиная с дебюта в «Кинг-Конге» (1976), она 16 раз номинировалась на «Золотой глобус», получив, в итоге, пять этих премий. А также удостоилась двух «Оскаров», заработав шесть номинаций в 1982-го по 1994-й гг.

Относительно недавно работа Лэнг была отмечена в телесериалах «Американская история ужасов» и «Вражда». Она также воспроизвела свою роль Дасти Джексон в проекте Netflix «Политик».

В этом обзоре вспомним самые выдающиеся роли «девушки Конга» перед её уходом из кино в фотографию.

Карли Маршалл в к/ф «Голубое небо» (1994)

За роль эксцентричной, психологически неустойчивой домохозяйки Лэнг получила свой второй «Оскар». По сюжету, инженер-ядерщик Хэнк Маршалл (Томми Ли Джонс) должен переехать с Гавайских островов. Но его «предприятие» терпит крах из-за неуравновешенной жены, страдающей от биполярного расстройства. Пока она продолжает самовыражаться, Хэнк пытается любой ценой сохранить семью.

Джули в к/ф «Тутси» (1982)

Кадр из фильма

Лэнг излучает такую мягкую, тёплую энергию в этой комедии, что американские киноакадеми не смогли оставить её без награды. Актриса получила «Оскар» за лучшее исполнение женской роли второго плана.

Фильм рассказывает историю перебивающегося случайными заработками актёра Майкла Дорси (Дастин Хоффман), решившего представиться женщиной, чтобы получить роль в телевизионной мыльной опере. В процессе он влюбляется в партнёршу Джулию (Лэнг). Их платоническая дружба приносит Майклу больше удовлетворения, чем любой из его предыдущих романов с женщинами. Лэнг также получила «Золотой глобус» за свой перформанс.

Кора в к/ф «Почтальон всегда звонит дважды» (1981)

Кадр из фильма

Их страстный дуэт с Джеком Николсоном в этой криминальной драме заставил говорить о картине Боба Рейфелсона всё мировое киносообщество. Кора в исполнении Лэнг решительна и бесстрашна. Любое препятствие на пути к «женскому счастью» только разжигает в ней не только отчаяние, но и азарт.

Фрэнсис Фармер в к/ф «Фрэнсис» (1982)

Кадр из фильма

1982-й стал для Лэнг судьбоносным. В этом году она заработала сразу две номинации на «Оскар» - за исполнение главной роли во «Фрэнсис» и исполнение второстепенной роли в «Тутси». И несмотря на победу за образ Джули Николс, её Фрэнсис Фармер не меньше достойна высокой награды. Джессике удалось ярко изобразить на большом экране талантливую и турбулентную актрису, чья яркая звезда взошла стремительно и так же исчезла, оставив после себя истерзанную нервными срывами, несчастную женщину.

Дуэн в к/ф «Кинг-Конг» (1976)

Кадр из фильма