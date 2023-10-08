Борщева рассказала, на сколько похудела после «Звезд в Африке»

Актриса и комикесса Елена Борщева призналась в беседе с «Пятым каналом», что похудела на четыре килограмма во время съемок в шоу «Новые звезды в Африке».

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Борщева призналась, что на ее резкое похудение повлиял голод на проекте. Изначально она не думала, что недоедание станет для нее трудностью. Однако звезда поменяла свое мнение во время съемок. По словам артистки, сильный голод замещал все мысли и мешал думать.

Борщева уточнила, что вскоре после съемок смогла вновь поправиться.

«Я поняла, что это потребность, которая если не закрыта, то ты будешь нервным, без сил, уставшим, злым. Видимо, продюсеры на это и расчитывают», — заключила юмористка.

«Новые звезды в Африке» — это экстремальное реалити-шоу, в котором известные личности сталкиваются с дискомфортом и голодом в дикой саванне. Ведущие передачи — Ольга Бузова и Михаил Галустян.