Актриса Мария Кожевникова опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Пару недель назад звезда сериала «Универ» в четвертый раз стала мамой. По словам 38-летней актрисы, четвертую беременность она пережила очень легко, совсем не боялась и даже время от времени пропускала сдачу анализов и не приходила на УЗИ. Пол ребенка Мария тоже долгое время не знала, поэтому родным и поклонникам пришлось гадать, будет это четвертый мальчик или первая девочка.
Наконец, в конце сентября у Марии Кожевниковой и бизнесмена Евгения Васильева появился на свет еще один сын. Имя мальчика пока не объявили, зато в запрещенной соцсети уже есть первые снимки счастливой мамы с младенцем. Похоже, оба чувствуют себя отлично и вовсю наслаждаются последними теплыми днями осени.
Ранее актриса рассказала, как каждая беременность отразилась на ее фигуре.