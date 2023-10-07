Кожевникова опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Пару недель назад звезда сериала «Универ» в четвертый раз стала мамой. По словам 38-летней актрисы, четвертую беременность она пережила очень легко, совсем не боялась и даже время от времени пропускала сдачу анализов и не приходила на УЗИ. Пол ребенка Мария тоже долгое время не знала, поэтому родным и поклонникам пришлось гадать, будет это четвертый мальчик или первая девочка.