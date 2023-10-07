Козловский не явился на смотры «Маяка», где является членом жюри

Актер Данила Козловский не пришел на смотры фильмов российского кинофестиваля «Маяк», хотя является одним из членов жюри, пишет mk.ru.

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Возглавил состав судей бывший руководитель «Кинотавра», продюсер Игорь Толстунов. Помимо него членами жюри стали художник Надежда Васильева-Балабанова, киновед Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский, актриса Аня Чиповская и Данила Козловский, который решил оценивать картины удаленно.

В середине апреля активист Василий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.