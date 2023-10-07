Актер Антон Богданов вернулся в сериал "Реальные пацаны"

Актер Антон Богданов вернулся в "Реальные пацаны", чтобы отдать дань уважения
Звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов в разговоре с kp.ru объяснил, почему согласился сняться в последнем сезоне ситкома.
"Я с радостью согласился, чтобы отдать дань уважения любимому проекту. У меня спросили, как я вижу возвращение своего героя. Я предложил, чтобы он вернулся из храма. Как будто все эти годы он был там. Сейчас у меня как раз большая рыжая борода, длинные волосы, и я похож на батюшку", - рассказал Богданов.
По словам актера, его вариант сценария не утвердили, однако финальный результат показался ему интересным, и Богданов согласился. Артист признался, что зрители увидят его героя Антоху только в последней серии, сам сцену сняли за три дубля, а весь процесс съемок занял около часа.
"Съемки этой сцены проходили в нетипичном для "пацанов" месте - в павильоне, хотя родные локации проекта - это настоящие, существующие места. Но в любом случае я был очень рад вернуться, пусть и ненадолго", - резюмирвоал Богданов.