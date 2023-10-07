Актер Антон Богданов вернулся в сериал "Реальные пацаны"

"Я с радостью согласился, чтобы отдать дань уважения любимому проекту. У меня спросили, как я вижу возвращение своего героя. Я предложил, чтобы он вернулся из храма. Как будто все эти годы он был там. Сейчас у меня как раз большая рыжая борода, длинные волосы, и я похож на батюшку", - рассказал Богданов.