Звезда «Страны глухих» рассказала о жизни с мужем-иностранцем

Актриса впервые за долгое время вышла в свет, посетив закрытую кинопремьеру.

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Актрису Дину Корзун многие помнят по фильму «Страна глухих». На какое-то время олна пропала из поля зрения журналистов и поклонников. Это объяснялось ее отъездом из России. Выйдя замуж за бельгийского музыканта Луи Франка, она вместе с ним и сыном Тимуром от предыдущих отношений переехала в Великобританию. Позже уже разросшаяся семья (Дина родила двух дочерей) перебралась в Швейцарию.

Однако два года назад актриса решила вновь сменить место дислокации. Она уговорила своего мужа вернуться в Россию, потому что, по ее мнению, на момент пандемии это было самое безопасное место в мире.

С тех пор эта интернациональная семья осела в Москве. Дина вновь вернулась к актерской деятельности — играет в театре, проводит творческие времена.

Но на светскую жизнь у Корзун обычно времени не хватало. Поэтому ее появление на закрытой премьере нового российского фильма вызвало большой интерес журналистов.

Дина не пряталась от фотокамер и активно общалась и с коллегами, и с представителями СМИ. В том числе она рассказала о том, как сохранить семью на протяжении долгих лет — ведь они с мужем Луи Франком вместе уже почти 30 лет.

«Несмотря на то, что мой муж — гражданин другой страны, мы очень разные, но при этом мы очень душевные, — рассказала актриса. — Нам никогда не скучно".