Гвоздикова: «У меня была мечта - сыграть злодейку!»

Когда-то были восторги, комплименты, главные роли. Сейчас о кино остались лишь воспоминания. Но у Натальи Федоровны по-прежнему главная роль. На творческих встречах со зрителями. Ей есть что рассказать и чем поделиться...

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- Наталья Федоровна, в этом году вам исполнилось 75 лет, дата интересная. Почему широко отмечать не стали?

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- Не знаю, как-то совершенно не было желания. Да и пять лет назад не хотелось - можно сказать, меня просто заставили. В этом году тоже предлагали. Но ни в Доме кино, ни в Доме актера, который вел со мной переговоры, мне не захотелось никаких событий. Да и некогда, в общем-то. Не скажу, что этот год какой-то особенный, но жаловаться грех. Вышли три творческих проекта, я езжу на фестивали, бываю в разных городах с творческими вечерами. С удовольствием встречаюсь, общаюсь, мне интересно, когда люди задают мне вопросы. Сама задаю им вопросы…

- О чем, например?

- Вы знаете, мне очень интересно общаться с детьми. Это в первую очередь. Например, недавно была в «Артеке» и со мной на встрече были ребята, которые хотят стать актерами, режиссерами, продюсерами, планируют связать свою судьбу с кинематографом. Детям по 14-15 лет, но с ними было невероятно интересно разговаривать. Они сказали, что смотрели мои и советские, и российские фильмы, мне было очень приятно… Со взрослыми зрителями тоже интересно, но иногда бывает такое скажут! Нет, я понимаю, что с каждым годом становлюсь все старше. Но все-таки не хочется об этом думать. А как-то на одном фестивале ко мне на сцену подошел кто-то из начальства, преподнес красивый браслет. А потом сказал, что вырос на моих фильмах. Я, конечно, выдержала, был полный зал народу, но парировала: «Обычно ко мне подходят лысые и с одним зубом и говорят, что выросли на моих фильмах…» Представляете, как обидно женщине слушать, когда ей напоминают о возрасте. Поэтому я прошу: «Мужчины, сделайте женщине комплимент!» Этот человек, конечно, извинялся, говорил: «Наталья Федоровна, я не хотел вас обидеть». Но настроение уже было не то…

«НАДО БЕРЕЧЬ ДРУГ ДРУГА»

- На недавнем фестивале в Кирове отмечали знаковое событие: в этом году фильму «Большая перемена» исполнилось 50 лет. И на сцене вы встретились со Светланой Крючковой!

- Да, действительно это была уникальная встреча. Вы знаете, мы с ней встречаемся крайне редко: она - в Питере, я - в Москве. Одно время моя сестра в Питере жила рядом со Светой, и мы с ней периодически виделись, а потом моя сестра уехала, наши дороги разошлись. Но сейчас, когда мы встретились в Кирове, мы были необычайно счастливы. Я сказала: «Света, нас осталось от фильма пара человек, надо как-то беречь друг друга». Мы обменялись телефонами и пообещали друг другу звонить и общаться, настолько рады были увидеться. Столько лет прошло с тех пор, а фильм смотрят и взрослые, и молодые. Невероятно!

- Вы тогда еще спели песню, которую написала для вас Екатерина Семенова. Это у вас какой-то совместный проект?

- У нас с Катей никогда не было общих проектов, из общего только день рождения - мы обе родились 7 января. А потом вдруг начались какие-то совместные выступления, и она неожиданно написала для меня песню. У меня много песен, большой репертуар, но с ней сотрудничали впервые. Было поначалу безумно сложно. Но когда я записывала композицию, Катя в студии плакала. Хорошо, что я не видела ее слез, не смогла бы спеть… А песня действительно очень душевная, рада, что она трогает слушателей. Она, собственно, обо мне, я обращаюсь к любимому человеку. Причем песня так всем нравится, что меня с ней пригласили выступить в госпитале имени Вишневского. В госпиталь уже не первый раз приезжаю, можно сказать, я там свой человек.

«ЭТО ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК, НЕ Я»

- В этом году в Доме кино показывали советский фильм «Возле этих окон», где у вас с мужем Евгением Жариковым главные роли. Можно сказать, в этой картине показано, как в нашей стране появились олигархи. Никогда не думали об этом?

- Да, этот фильм оказался пророческим, поначалу всех этих «подпольщиков» не воспринимали всерьез, а зря. В картине показана подпольная деятельность, как на фабриках и в ателье создавались криминально схемы, как происходило воровство. И моя героиня была тоже к этим преступлениям причастна. Но в фильме было важно показать не зарождение капитализма, а как сложно человеку вырваться из криминальных сетей. С какими опасностями он столкнется, когда захочет прекратить нарушать закон, и как его могут наказать его же дружки. Любому человеку важно знать, что с ним может произойти: ему следует бояться в первую очередь не сотрудников правоохранительных органов, а своих опасных подельников.

Но вы знаете, у меня был еще более страшный фильм, он назывался «Парни из стали», где моя героиня тоже случайно узнает, что причастна к миру криминала. Она простая учительница, а главный бандит города - ее муж. Его очень сильно сыграл Коля Чиндяйкин. И там такие жуткие перипетии! События происходили в 90-е, сколько молодежи ушло из-за бандитских разборок, из-за наркотиков… Я не люблю кровавое кино и сама не смотрю, когда фильм напичкан насилием, убийствами. Но не смогла не согласиться сняться, потому что это очень мощная психологическая драма. И все сделано очень талантливо.

А в фильме «Возле этих окон» я свою героиню не осуждаю, да и вообще всегда отделяю от себя образы, которые играю. Когда с режиссером обсуждаю предстоящие сцены, говорю о своей героине «она». То есть она сейчас пойдет, она скажет то-то и то-то. Это совершенно другой человек, не я. И на творческих встречах я всегда говорю зрителю о своих героинях: «Это не Наталья Гвоздикова. Это героиня, которую я играю. Не надо меня ассоциировать с этим человеком, которого я воплощаю на экране».

- Но вы не против отрицательных ролей? Просто для некоторых актрис это табу.

- А я люблю отрицательные роли. У меня была такая мечта - сыграть злодейку. И она осуществилась, фильм назывался «Ночь самоубийцы». Сериал давно прошел по ТВ, знакомые, кто видел, мне сказали: «Ты там такая душечка. И такая сволочь!» Этот контраст мы нашли вместе с режиссером, получилось сделать необычный образ. И когда снималась, я очень волновалась: не спала ночами, учила текст, обдумывала каждую деталь. Хотелось, чтобы получилось правдиво… В интернете, кстати, можно этот фильм посмотреть.

«ДЛЯ СЕБЯ НИЧЕГО НЕ ПРОШУ»

- Вообще любите пересматривать фильмы со своим участием?

- Так специально не включаю - если только по телевизору кино показывают и кто-то позвонит и скажет, что идет фильм. В июле сразу по трем каналам прошли сериалы с моим участием. Сериал «Валюша» очень хвалили. В «Валюше» я играла маму главного героя, и мне было приятно поработать с режиссером Александром Жигалкиным. Давно его знаю, было радостно влиться в коллектив. В свое время я много работала в Доме актера, мы часто гастролировали по России, по другим странам, и, когда Саша меня пригласил на проект, я очень обрадовалась. Он собрал всю свою компанию: и Игоря Золотовицкого, и Светлану Антонову, и многих других. И роль мне досталась интересная, с удовольствием играла женщину, которая была старше меня по возрасту. Показалось, что есть над чем поработать. Когда приглашают на роль и там надо ругаться с внуком или соседкой, а в руках держать помойное ведро, мне это совершенно неинтересно. А тут мы очень хорошо продумали образ, я сказала: «Саша, хорошо, что мне не надо плакать». А он ответил: «Как раз плакать надо. В финале, когда дочка поет песню, ты должна заплакать. Это зрителю покажет то, что происходит с твоим сыном и что дошло до твоего сердца». Поэтому мне пришлось играть жесткую даму. Я не всегда в кино играю милых и трогательных женщин. Это я в жизни такая…

- Наталья Федоровна, ваш юбилейный год еще не закончился. Какой подарок вы бы хотели получить?