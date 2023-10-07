Актер Крис Хемсворт стал уделять больше времени детям

"Я много медитирую и работаю с дыханием, в основном когда парюсь в сауне и ли принимаю ледяную ванну. Я больше не хочу участвовать в спринте. Я хочу быть здесь и ценить все, что происходит прямо передо мной", - заявил Хемсворт.