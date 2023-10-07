Актер Петров рассказал подробности неожиданной свадьбы

Актер Александр Петров, который недавно заключил брак с 22-летней Викторией, встретившись с ней на улице за несколько дней до церемонии, рассказал подробности свадьбы, пишет «Вечерняя Москва».

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По словам артиста, предложение он сделал в достаточно скромной обстановке, решив, что тратить лишнее время на шумные и роскошные мероприятия не стоит – надо сразу ехать в ЗАГС.

«Мы даже не успели ничего обсудить, а в ЗАГСе ее спрашивают: «Вы берете фамилию мужа?» Вика такая: «Да!». Сейчас она занимается переоформлением документов, скоро уже дадут новый паспорт», – отметил Петров.

На удивление многих фанатов, Петров женился 10 сентября на девушке, с которой познакомился на улице и успел сходить всего не несколько свиданий, а не на Стасе Милославской, о расставании с которой никто из партнеров не объявлял. Он также поделился, что его жена Виктория не имеет никакого отношения к киноиндустрии, не публичная личность. При этом у нее есть высшее образование и полноценная семья.